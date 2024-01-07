РФ перебросила в Севастополь новейший десантный корабль

Россия, вероятно, перебросила из Новороссийска в Севастополь новейший большой десантный корабль "Иван Грен". Спутник зафиксировал его в бухте.

Что известно о новом корабле РФ

Как сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковый снимок OSINT MT Anderson от 6 января, корабль "Иван Грен" был замечен у пирса в Севастопольской бухте.

Отмечается, что в конце января 2022 года Россия перебросила в Севастополь корабль "Петр Моргунов", принадлежащий тому же проекту, что и "Иван Грен". Корабль постоянно находился в Новороссийске, а в Севастополь зашел якобы для учений.

К слову, "Петр Моргунов" был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года, имеет полное водоизмещение 6,6 тысячи тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах.

На корабле размещена авиационная группа, а именно два вертолета Ка-29 и БПЛА Орлан-10 в палубном ангаре.

Уничтожение "Новочеркасская"

В ночь на 26 декабря Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который террористы расположили в Феодосийском порту. Корабль был уничтожен, а вместе с ним было ликвидировано 74 моряка.

На борту корабля также находились БПЛА Shahed, которые российская армия использует для атак на украинские города.

После этого россияне попытались найти наводчиков в Феодосии. Для этого в город направили большое количество оперативников.