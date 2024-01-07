РФ перекинула до Севастополя новітній десантний корабель
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ перекинула до Севастополя новітній десантний корабель

Корабль
Джерело:  online.ua

Росія, ймовірно, перекинула з Новоросійська до Севастополя новітній великий десантний корабель "Іван Грен".Супутник зафіксував його у бухті.

Що відомо про новий корабель РФ

Як повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на супутниковий знімок OSINT MT Anderson від 6 січня, корабель "Іван Грен" помітили біля пірса в Севастопольській бухті.

Зазначається, що наприкінці січня 2022 року Росія перекинула у Севастополь корабель "Петр Моргунов", що належить до того ж проекту, що й "Іван Грен". Корабель постійно перебував у Новоросійську, а в Севастополь зайшов нібито для навчань.

До слова, "Петр Моргунов" був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року, має повну водотоннажність 6,6 тисячі тонн й можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах.

На кораблі розміщено авіаційну групу, а саме два вертольоти Ка-29 і БПЛА Орлан-10 у палубному ангарі.

Знищення "Новочеркаська"

У ніч на 26 грудня Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", який терористи розташували в порту Феодосії. Корабель було знищено, а разом й з ним було ліквідовано 74 моряків.

На борту корабля також були БПЛА Shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.

Після цього росіяни спробували знайти навідників у Феодосії. Для цього до міста направили велику кількість оперативників.

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