Силы ПВО успешно отразили новую атаку российских дронов

Ночью 29 января российские оккупанты атаковали территорию Украины 8 ударными дронами-камикадзе.
Атака российских дронов на Украину 29 января. Что известно
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 января 2024 года армия РФ атаковала территорию Украины 8-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск — РФ.
Кроме того, враг выпустил одну ракету «Искандер-М» из района Воронежской области и три ОКР С-300 по Донетчине с временно оккупированной территории области.
Россия снова атаковала Полтавскую область
Вечером 28 января, второй день подряд, армия РФ атаковала ракетами Кременчугский район.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
Впоследствии Пронин уточнил, что в результате атаки противника никто не пострадал.
Стоит напомнить, что ранее вечером 27 января российские захватчики нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по промышленному объекту в Кременчугском районе. В результате атаки пострадавших также нет.
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