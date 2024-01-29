Силы ПВО успешно отразили новую атаку российских дронов

Атака российских дронов на Украину 29 января. Что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 января 2024 года армия РФ атаковала территорию Украины 8-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск — РФ.

Кроме того, враг выпустил одну ракету «Искандер-М» из района Воронежской области и три ОКР С-300 по Донетчине с временно оккупированной территории области.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено восемь вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Вместе — к победе! — подчеркивает команда ВС ВСУ. Поделиться

Россия снова атаковала Полтавскую область

Вечером 28 января, второй день подряд, армия РФ атаковала ракетами Кременчугский район.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

По предварительной информации снова попадание в промышленный объект в Кременчугском районе. Подробности — позже, — написал он. Поделиться

Впоследствии Пронин уточнил, что в результате атаки противника никто не пострадал.

Стоит напомнить, что ранее вечером 27 января российские захватчики нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по промышленному объекту в Кременчугском районе. В результате атаки пострадавших также нет.