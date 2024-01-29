Сили ППО успішно відбили нову атаку російських дронів

Атака російських дронів на Україну 29 січня. Що наразі відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 29 січня 2024 року армія РФ атакувала територію України 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Окрім того, також ворог випустив одну ракету «Іскандер-М» з району Воронезької області та три ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Разом — до перемоги! — наголошує команда ПС ЗСУ. Поширити

Росія знову атакувала Полтавську область

Увечері 28 січня, другий день поспіль, армія РФ атакувала ракетами Кременчуцький район.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі. Подробиці згодом, — написав він. Поширити

Згодом Пронін уточнив, що в результаті атаки ворога ніхто не постраждав.

Варто нагадати, що раніше, ввечері 27 січня, російські загарбники завдали удару двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. Внаслідок атаки постраждалих також немає.