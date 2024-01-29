Сили ППО успішно відбили нову атаку російських дронів

Уночі 29 січня російські окупанти атакували територію України 8-ма ударними дронами-камікадзе.
Атака російських дронів на Україну 29 січня. Що наразі відомо
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 29 січня 2024 року армія РФ атакувала територію України 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Окрім того, також ворог випустив одну ракету «Іскандер-М» з району Воронезької області та три ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.
Росія знову атакувала Полтавську область
Увечері 28 січня, другий день поспіль, армія РФ атакувала ракетами Кременчуцький район.
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Згодом Пронін уточнив, що в результаті атаки ворога ніхто не постраждав.
Варто нагадати, що раніше, ввечері 27 січня, російські загарбники завдали удару двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. Внаслідок атаки постраждалих також немає.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-