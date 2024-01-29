Сили ППО успішно відбили нову атаку російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО успішно відбили нову атаку російських дронів

Повітряні Сили ЗСУ
російський дронь

Уночі 29 січня російські окупанти атакували територію України 8-ма ударними дронами-камікадзе. 

Атака російських дронів на Україну 29 січня. Що наразі відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 29 січня 2024 року армія РФ атакувала територію України 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Окрім того, також ворог випустив одну ракету «Іскандер-М» з району Воронезької області та три ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Разом — до перемоги! — наголошує команда ПС ЗСУ.

Росія знову атакувала Полтавську область

Увечері 28 січня, другий день поспіль, армія РФ атакувала ракетами Кременчуцький район.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі. Подробиці згодом, — написав він.

Згодом Пронін уточнив, що в результаті атаки ворога ніхто не постраждав.

Варто нагадати, що раніше, ввечері 27 січня, російські загарбники завдали удару двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. Внаслідок атаки постраждалих також немає.

Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 м². Залучали майже 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей, — повідомив тоді глава ОВА.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО за ніч збили над Україною 4 російські безпілотники
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ визначив нове розташування ППО у Москві — відео
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 4 "шахеди" під час атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим