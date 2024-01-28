Сили ППО збили 4 "шахеди" під час атаки РФ

Російські війська 28 січня атакували територію України "шахедами" та балістикою. Сили ППО знищили чотири ударні дрони.

У Повітряних силах розповіли результати своєї роботи

Як зазначається, у ніч на 28 січня ворог атакував вісьмома ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ РФ), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області РФ та трьома ракетами С -300 по Донецькій області з тимчасово окупованою територією регіону.

Наголошується, що ворог атакував цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури у Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільними вогневими групами Повітряних сил знищено чотири з восьми ворожих БПЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

ПС додають, що, за попередніми даними, внаслідок балістичного удару обійшлося без постраждалих.

Нічний удар РФ по Україні 27 січня

27 січня у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки є влучання у промисловий об'єкт. Після удару на місці вибухів також виникла пожежа. Пізніше у Полтавській ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на регіон.

У Повітряних силах ЗСУ про загрозу застосування "Шахедів" попереджали мешканців східних та центральних регіонів.