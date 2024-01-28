Силы ПВО сбили 4 "шахеда" во время атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 4 "шахеда" во время атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Российские войска 28 января атаковали территорию Украины "шахедами" и баллистикой. Силы ПВО уничтожили четыре ударных дрона.

В воздушных силах рассказали результаты своей работы

Как отмечается, в ночь на 28 января враг атаковал восемью ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Охтарск РФ), двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области из района Воронежской области РФ и тремя ракетами С -300 по Донецкой области с временно оккупированной территорией региона.

Отмечается, что враг атаковал гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Мобильными огневыми группами Воздушных сил уничтожены четыре из восьми вражеских БПЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону.

ПС добавляют, что, по предварительным данным, в результате баллистического удара обошлось без пострадавших.

Ночной удар РФ по Украине 27 января

27 января в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки попадание в промышленный объект. После удара на месте взрывов также возник пожар. Позже в Полтавской ОВО показали фото последствий вражеской атаки на регион.

В воздушных силах ВСУ об угрозе применения "Шахедов" предупреждали жителей восточных и центральных регионов.

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