Силы ПВО за ночь сбили над Украиной 4 российских беспилотника

Российские войска запустили по Украине 4 ударных беспилотника и ракету "Искандер". Силы обороны уничтожили все дроны.

Атака беспилотников в ночь на 27 января

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на 27 января 2024 года враг атаковал четырьмя ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления — Приморско-Ахтарская в РФ.

Все четыре уничтожены в Кировоградской области. Также оккупанты ударили ракетой «Искандер-М» по Донетчине из Ростовской обл. Предварительно без пострадавших. Поделиться

Начальник ГВА Вадим Лях сообщил, что РФ под утро ракетой "Искандер" нанесла удар по гражданской инфраструктуре Славянска.

Она попала в керамический цех, почти полностью разрушенный. Пострадали близлежащие многоэтажки и детсад, погибших или раненых нет.

Обстрелы Украины за минувшие сутки

Харьковская область. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов. Раненый полицейский.

Херсонщина. За минувшие сутки противник совершил 85 обстрелов, выпустив 340 снарядов с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. Один человек ранен.

Запорожская область. Под ударом россиян — 19 городов и сел. Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших.

Сумщина. Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.

Донецкая область. Всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донбасса.