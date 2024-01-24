Силы ПВО сбили две российские ракеты над Днепром
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили две российские ракеты над Днепром

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Ракета
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Украинские бойцы сбили две ракеты, которые россияне запустили в Днепропетровскую область 24 января. Обломки упали на одно из предприятий в Днепре, в результате чего разрушены и ранены.

Что известно об атаке РФ по Днепру

Как сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак, силы противовоздушной обороны сбили две ракеты в небе над Днепром. Обломки свалились на одно из компаний.

Из-за падения обломков ранен 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также имеются повреждения здания предприятия и техники.

Что известно об атаках армии РФ по спасателям ГСЧС

По информации представителей ГСЧС, в течение вторника, 23 января, преступная армия РФ трижды атаковала спасатели.

В службе сообщили, что утром в результате ракетного удара было повреждено здание одной из пожарных частей Харькова.

В Херсонской области спасатели работали на месте пожара и прямо на них с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы.

В результате данной атаки пострадал командир отделения ГСЧС.

Сейчас он находится в больнице. Также повреждена автоцистерна, — отмечают представители ГСЧС.

В Никополе беспилотник попал на территорию пожарной части. Загорелся служебный автомобиль, в помещении же повреждены окна.

Так против кого воюет эта "недостроя"? Против мирных граждан? Детей? Пожарных? — отмечают в ГСЧС.

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