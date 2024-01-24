Сили ППО збили дві російські ракети над Дніпром

Українські бійці збили дві ракети, які росіяни запустили на Дніпропетровську область 24 січня. Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі, внаслідок чого є руйнування та поранений.
Що відомо про атаку РФ по Дніпру
Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, сили протиповітряної оборони збили дві ракети у небі над Дніпром. Уламки впали на одне з підприємств.
Через падіння уламків поранено 38-річного чоловіка. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.
Також є пошкодження будівлі підприємства й техніки.
Що відомо про атаки армії РФ по рятувальниках ДСНС
За інформацією представників ДСНС, протягом вівторка, 23 січня, злочинна армія РФ тричі атакувала підрозділи рятувальників.
В службі повідомили, що зранку внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю однієї із пожежних частин Харкова.
На Херсонщині рятувальники працювали на місці пожежі і прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси.
В результаті даної атаки постраждав командир відділення ДСНС.
У Нікополі безпілотник влучив на територію пожежної частини. Загорілося службове авто, у приміщенні ж пошкоджено вікна.
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