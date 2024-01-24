Сили ППО збили дві російські ракети над Дніпром

Українські бійці збили дві ракети, які росіяни запустили на Дніпропетровську область 24 січня. Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі, внаслідок чого є руйнування та поранений.

Що відомо про атаку РФ по Дніпру

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, сили протиповітряної оборони збили дві ракети у небі над Дніпром. Уламки впали на одне з підприємств.

Через падіння уламків поранено 38-річного чоловіка. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також є пошкодження будівлі підприємства й техніки.

Що відомо про атаки армії РФ по рятувальниках ДСНС

За інформацією представників ДСНС, протягом вівторка, 23 січня, злочинна армія РФ тричі атакувала підрозділи рятувальників.

В службі повідомили, що зранку внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю однієї із пожежних частин Харкова.

На Херсонщині рятувальники працювали на місці пожежі і прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси.

В результаті даної атаки постраждав командир відділення ДСНС.

Наразі він у лікарні. Також пошкоджено автоцистерну, — зазначають представники ДСНС. Поширити

У Нікополі безпілотник влучив на територію пожежної частини. Загорілося службове авто, у приміщенні ж пошкоджено вікна.