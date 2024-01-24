У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

Офіс Генерального прокурора
Харків

Кількість жертв внаслідок обстрілів РФ Харкова 23 січня збільшилася. Наразі відомо про 10 загиблих.

У Харкові збільшилася кількість жертв

За словами мера міста Терехова, під завалами знайшли два тіла — чоловіка та жінки, які мешкали на першому поверсі зруйнованого підʼїзду. Зараз рятівники намагаються дістати їх.

За даними Харківської ОВА, загинули 57-річний чоловік та 56-річна жінка.

Таким чином кількість загиблих збільшилась до 10 осіб. У Харкові продовжується пошуково-рятувальна операція.

Що відомо про обстріли армією РФ Харкова

Нагадаємо, що 23 січня вранці під час масованої ракетної атаки росіяни завдали двох ударів по Харкову. Ворог використав зенітні ракети С-300, Х-22 (Х-32) та "Іскандери". Найбільше було пошкоджена багатоповерхівка на Салтівці.

Втретє окупанти обстріляли Харків вчора після 22:00. Під удар потрапив, зокрема, центр міста. Росіяни вдарили по житловій забудові та будівлі наукового закладу.

Сьогодні Міненерго повідомило, що внаслідок обстрілів окупантами у Харкові десятки приватних будинків залишилися без газу.

У поліції назвали вчорашній день для Харкова один із найважчих з початку повномасштабної війни.

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