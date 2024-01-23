Армія РФ втретє за день завдала ракетного удару по Харкову

Злочинна армія РФ втретє за 23 січня випустила ракети по Харкову. У місті пролунали потужні вибухи.

Що відомо про чергову атаку російських окупантів по Харкову

Потужні вибухи у місті підтвердив мер Ігор Терехов.

За інформацією журналістів “Суспільного” у Харкові пролунало щонайменше 3 вибухи.

При цьому керівник Харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник поінформував, що вже станом на 22:21 ворожих ракет у повітряному просторі над Харківською областю вже не було.

Але загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Терористи вкотре наносили удари з району Белгорода. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється, — попередив Мельник. Поширити

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські військові злочинці втретє протягом доби завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Харкову

Попередньо — три влучання. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця, інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив глава ОВА. Поширити

За словами мера Ігоря Терехова, російські окупанти завдали удару по житловій забудові.

Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо. Агресор вкотре за цей день доводить, що Росія це держава-терорист і прощення їй бути не може, — підкреслив Терехов. Поширити

За даними Терехова, є інформація про 7 постраждалих містян, але цифра попередня. Синєгубов пише, що окупанти вдарили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загорання авто.