Армія РФ втретє за день завдала ракетного удару по Харкову

Злочинна армія РФ втретє за 23 січня випустила ракети по Харкову. У місті пролунали потужні вибухи.
Що відомо про чергову атаку російських окупантів по Харкову
Потужні вибухи у місті підтвердив мер Ігор Терехов.
За інформацією журналістів “Суспільного” у Харкові пролунало щонайменше 3 вибухи.
При цьому керівник Харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник поінформував, що вже станом на 22:21 ворожих ракет у повітряному просторі над Харківською областю вже не було.
За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські військові злочинці втретє протягом доби завдали ракетного удару по Київському району Харкова.
Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Харкову
За словами мера Ігоря Терехова, російські окупанти завдали удару по житловій забудові.
За даними Терехова, є інформація про 7 постраждалих містян, але цифра попередня. Синєгубов пише, що окупанти вдарили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загорання авто.
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