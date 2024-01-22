Армія РФ атакувала виробничий об'єкт "Харківобленерго". Знищено обладнання

Російська армія атакувала енергетичний об’єкт у Харківській області, знищене обладнання.
Російські окупанти завдали ударів по "Харківобленерго"
Працівники, на щастя, не постраждали. Графіки відключень електроенергії в області не застосовуються.
Крмі того, за інформацією підприємства, у Донецькій області без електропостачання залишаються 73 населені пункти. У Херсоні внаслідок обстрілів близько 800 нових знеструмлень, всього в місті без світла залишається 4,3 тисячі споживачів, в області — 26 тисяч.
Енергосистема України може знову опинитися під ударами РФ
За словами Зайченка, обмеження споживачів також можливі, оскільки ситуація продовжує ускладнюватися.
Українська розвідка неодноразово заявляла про те, що РФ накопичує ракети.
Окрім того, не зупиняється постачання у країну-агресорку озброєння з Південної Кореї, Ірану.
Як зазначає Віталій Зайченко, хакерські атаки на “Укренерго” з боку РФ відбуваються щоденно, сотнями.
Однак поки їх вдається успішно відбивати.
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