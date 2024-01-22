Армія РФ атакувала виробничий об'єкт "Харківобленерго". Знищено обладнання
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала виробничий об'єкт "Харківобленерго". Знищено обладнання

Міністерство енергетики України
енергетика
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Російська армія атакувала енергетичний об’єкт у Харківській області, знищене обладнання.

Російські окупанти завдали ударів по "Харківобленерго"

Унаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на виробничому об’єкті АТ "Харківобленерго", знищено обладнання, — ідеться в повідомленні.

Працівники, на щастя, не постраждали. Графіки відключень електроенергії в області не застосовуються.

Крмі того, за інформацією підприємства, у Донецькій області без електропостачання залишаються 73 населені пункти. У Херсоні внаслідок обстрілів близько 800 нових знеструмлень, всього в місті без світла залишається 4,3 тисячі споживачів, в області — 26 тисяч.

Енергосистема України може знову опинитися під ударами РФ

За словами Зайченка, обмеження споживачів також можливі, оскільки ситуація продовжує ускладнюватися.

Тиждень тому ми були буквально "на межі". Можна з впевненістю сказати, що до кінця зими так відбалансуватися ми не зможемо.

Українська розвідка неодноразово заявляла про те, що РФ накопичує ракети.

Окрім того, не зупиняється постачання у країну-агресорку озброєння з Південної Кореї, Ірану.

Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні. Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії.

Як зазначає Віталій Зайченко, хакерські атаки на “Укренерго” з боку РФ відбуваються щоденно, сотнями.

Однак поки їх вдається успішно відбивати.

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