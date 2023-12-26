В Україні запустили бета-тест електронного резидентства для іноземців

Мінцифри запустило бета-тест програми електронного резидентства uResidency, над якою працювали три роки.

Що таке uResidency

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що завдяки цій програмі громадяни інших країн зможуть реєструвати ФОП в Україні та вести бізнес з будь-якого куточка світу, сплачуючи податки до бюджету України.

Усі послуги в uResidency можна отримати онлайн: від подання заявки на отримання статусу до відкриття банківського рахунку та сплати податків.

Також, за словами міністра, майбутні е-резиденти отримають переваги у вигляді мобільного банкінгу, низького оподаткування в розмірі 5% і відсутності бухгалтерії та звітів.

Федоров стверджує, що програма стане джерелом для відновлення української економіки завдяки оподаткуванню іноземних підприємців і популяризуватиме бренд України як цифрової держави.

Наразі лише кілька країн у світі пропонують електронне резидентство. Україна пропонує іноземним підприємцям найбільш вигідні умови для сплати податків та людиноцентричний сервіс, у якому бізнес можна вести в кілька кліків. Поширити

Як працює е-резидентство в Україні

У 2020 році було ініційовано можливість отримання статусу електронного резидента.

Заявка має подаватись через портал «ДІЯ». Уповноважений Адміністратор (від Мінцифри) повністю супроводжує цей процес.

Е-резидентами можуть стати іноземні громадяни, які досягли віку 18 років, не є податковими резидентами України та/або не мають посвідки на постійне проживання в Україні, не є особами без громадянства або громадянами/резидентами чи мають посвідку на постійне проживання.

У жовтні 2022 року Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 5270 про е-резидентство.