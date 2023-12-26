В Украине запустили бета-тест электронного резидентства для иностранцев

Минцифры запустило бета-тест программы электронного резидентства uResidency, над которой работали три года.

Что такое uResidency

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что благодаря этой программе граждане других стран смогут регистрировать ФЛП в Украине и вести бизнес из любого уголка мира, уплачивая налоги в бюджет Украины.

Все услуги в uResidency можно получить онлайн: от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов.

Также, по словам министра, будущие е-резиденты получат преимущества в виде мобильного банкинга, низкого налогообложения в размере 5% и отсутствия бухгалтерии и отчетов.

Федоров утверждает, что программа станет источником для восстановления украинской экономики благодаря налогообложению иностранных предпринимателей и будет популяризировать бренд Украины как цифрового государства.

Пока только несколько стран в мире предлагают электронное резидентство. Украина предлагает иностранным предпринимателям наиболее выгодные условия для уплаты налогов и человекоцентрический сервис, в котором можно вести бизнес в несколько кликов. Поделиться

Как работает е-резидентство в Украине

В 2020 году была инициирована возможность получения статуса электронного резидента.

Заявка должна подаваться через портал «ДІЯ». Уполномоченный Администратор (от Минцифры) полностью сопровождает этот процесс.

Е-резидентами могут стать иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет, не являющиеся налоговыми резидентами Украины и/или не имеющие виды на постоянное проживание в Украине, не являющиеся лицами без гражданства или гражданами/резидентами или имеющие вид на постоянное проживание.

В октябре 2022 года Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №5270 об е-резидентстве.