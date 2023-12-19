В Дії заработает услуга перерегистрации авто — названа дата

Сегодня в полночь Дія откроет для своих пользователей новые возможности. Всего за 15 минут можно будет купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.

В Дії можно будет перерегистрировать авто

В Дії введут возможность купли-продажи и перерегистрации автомобилей. Эта услуга станет доступна для украинцев уже в полночь 20 декабря.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Diia Summit 2023 года.

Сегодня в полночь заработает онлайн услуга купли-продажи машин в Дії. И я вас с этим поздравляю, – сказал Зеленский. Поделиться

Он отметил, что всего за 15 минут можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.

Сегодня чиновники представят все это еще в деталях, – заметил президент. Поделиться

В МВД сделали важное уточнение

Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, перерегистрация авто в Дії означает, что больше нет необходимости ездить в сервисные центры МВД для проверки документов и авто, заполнять бумаги, платить квитанции в конкретных банках, заранее записываться в электронную очередь.

Скорость и отсутствие каких-либо бюрократических процессов – наш приоритет, – сказал Клименко. Поделиться

Он обратил внимание, что воспользоваться перерегистрацией смогут только те, кто продает авто впервые за год, так что перекупы не смогут воспользоваться действием для своих "схем".

Все что вам нужно – начать покупку/продажу в приложении, следовать подсказкам Дії и засвидетельствовать проект договора Дія подписью. Дальше все сделаем за вас, останется только договориться о передаче и получении средств, – добавил Клименко. Поделиться

Что известно об услуге

Проверка авто и пользователей будет производиться автоматически, без участия администратора.

Услуга будет доступна для легковых автомобилей, мотоциклов или мопедов. В приложении продавцу следует сформировать заявление в Дії и поделиться QR-кодом или ссылкой на договор.

Покупателю только необходимо его подписать и выбрать – оставить старый номерной знак или сменить новый со специальной серией.

Также в Действии можно заказать доставку техпаспорта и нового номерного знака на отделение "Укрпошти", вместо того, чтобы повторно ехать в сервисный центр и стоять в очередях.