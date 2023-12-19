У Дії запрацює послуга перереєстрації авто — названа дата

Сьогодні опівночі Дія відкриє для своїх користувачів нові можливості. Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт і номери поштою.

У Дії можна буде перереєструвати авто

У Дії запровадять можливість купівлі-продажу та перереєстрації автівок. Ця послуга стане доступною для українців вже опівночі 20 грудня.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Diia Summit 2023.

Сьогодні опівночі запрацює онлайн послуга купівлі-продажу машин у Дії. І я вас з цим вітаю, – сказав Зеленський. Поширити

Він зазначив, що всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою.

Сьогодні урядовці представлять все це ще в деталях, – зауважив президент. Поширити

У МВС зробили важливе уточнення

Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, перереєстрація авто в Дії означає, що більше немає потреби їздити в сервісні центри МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, сплачувати квитанції в конкретних банках, завчасно записуватись в електронну чергу.

Швидкість та відсутність будь-яких бюрократичних процесів – наш пріоритет, –сказав Клименко. Поширити

Він звернув увагу, що скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, хто продає авто вперше за рік, тож перекупи не зможуть скористатися дією для своїх "схем".

Все що вам треба – розпочати купівлю/продаж у застосунку, дотримуватися підказок Дії та засвідчити проект договорю Дія.підписом. Далі все зробимо за вас, залишиться тільки домовитися про передачу та отримання коштів, – додав Клименко. Поширити

Що відомо про послугу

Перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично, без участі адміністратора.

Послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю потрібно сформувати заяву в Дії та поділитися QR-кодом або посиланням на договір.

Покупцеві лише необхідно його підписати і вибрати – залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією.

Також у Дії також можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення "Укрпошти", замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти в чергах.