У Дії запрацює послуга перереєстрації авто — названа дата
Категорія
Технології
Дата публікації

У Дії запрацює послуга перереєстрації авто — названа дата

Володимир Зеленський
Дія

Сьогодні опівночі Дія відкриє для своїх користувачів нові можливості. Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт і номери поштою.

У Дії можна буде перереєструвати авто

У Дії запровадять можливість купівлі-продажу та перереєстрації автівок. Ця послуга стане доступною для українців вже опівночі 20 грудня.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Diia Summit 2023.

Сьогодні опівночі запрацює онлайн послуга купівлі-продажу машин у Дії. І я вас з цим вітаю, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою.

Сьогодні урядовці представлять все це ще в деталях, – зауважив президент.

У МВС зробили важливе уточнення

Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, перереєстрація авто в Дії означає, що більше немає потреби їздити в сервісні центри МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, сплачувати квитанції в конкретних банках, завчасно записуватись в електронну чергу.

Швидкість та відсутність будь-яких бюрократичних процесів – наш пріоритет, –сказав Клименко.

Він звернув увагу, що скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, хто продає авто вперше за рік, тож перекупи не зможуть скористатися дією для своїх "схем".

Все що вам треба – розпочати купівлю/продаж у застосунку, дотримуватися підказок Дії та засвідчити проект договорю Дія.підписом. Далі все зробимо за вас, залишиться тільки домовитися про передачу та отримання коштів, – додав Клименко.

Що відомо про послугу

Перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично, без участі адміністратора.

Послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю потрібно сформувати заяву в Дії та поділитися QR-кодом або посиланням на договір.

Покупцеві лише необхідно його підписати і вибрати – залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією.

Також у Дії також можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення "Укрпошти", замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти в чергах.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Україна має очолити тренд ШІ у світі — Федоров
Михайло Федоров
Штучний Інтелект
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні розробляють віртуальний помічник для уряду на основі ШІ — Федоров
Михайло Федоров
ШІ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Віцепрем'єр Федоров пропонує три важливі зміни у системі вищої освіти
Михайло Федоров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм