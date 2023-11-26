Віцепрем'єр Федоров пропонує три важливі зміни у системі вищої освіти

За словами віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, він розраховує на реалізацію трьох важливих змін у системі вищої освіти. Йдеться про наглядові ради, гранти і зміну фінансування вишів.

Що пропонує Федоров

На переконання українського міністра, при вишах варто нарешті створити наглядові ради, які будуть обирати ректора.

Він звернув увагу на те, що ідентична система діє за кордоном.

Окрім того, як вважає Михайло Федоров, вкрай важливо також змінити формулу фінансування вишів.

Це означає, що ЗВО повинні отримувати гроші не лише за бюджетні місця від держави.

Фінансування їм можуть надавати і за досягнення в науці, залучення іноземних спеціалістів, запуск нових напрямків, залучення нових студентів та маркетинг, - додав він. Поширити

Окрім того, посадовець закликає запровадити гранти для спеціальностей, які зараз не є пріоритетними для держави. Насамперед йдеться про юристів та економістів.

За його словами, для вступу на такі спеціальності потрібно почати видавати кращим випускникам гранти. Абітурієнти при цьому самі обиратимуть, куди вступати.

Гранти, ефективні ректори та зміна системи фінансування – це те, що змінить нашу освіту, – переконаний український міністр.

В Україні запровадять гранти на вищу освіту

Як уже згадувалося раніше, МОН також виступало з пропозицією щодо запровадження держзамовлення на основні спеціальності та грантове фінансування інших.

За попередніми даними, система грантів може запрацювати вже з наступного навчального року.