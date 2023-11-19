МОН оголосило рішення щодо виплат стипендій українським студентам за кордоном

19 листопада офіційно стало відомо, що студентам, які навчаються в українських вишах, але виїхали за кордон, не платитимуть стипендії.

В Україні скасують стипендії студентам, які виїхали за кордон

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

За його словами, це рішення МОН дасть можливість збільшити виплати студентам, які залишились в Україні.

Винницький звернув увагу на те, що в нашій країні є багато стипендіатів, які наразі перебувають за кордоном.

Ми не повинні платити стипендії студентам, які за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрите. Ця економія коштів дозволить нам збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні, - наголосив він. Поширити

Окрім того, він пояснив це рішення та мотивацію керівництва МОН.

Він зазначає, що міністерство хоче допомогти студентам, які залишилися в країні, які будують її разом з нами.

Стипендія академічна якраз для того, щоб вони мали змогу отримати ті знання, які будуть потрібні їм для перемоги України і після неї, – підкреслив Михайло Винницький. Поширити

В Україні збільшать стипендії для студентів

Як уже згадувалося раніше, в Україні мають намір збільшити розмір стипендій для студентів.

Що важливо розуміти, відповідне доручення Міністерству освіти і науки уже дав український лідер Володимир Зеленський.

Про це глава держави заявив під час зустрічі зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету, який у 2022 році відновив роботу на базі Київського національного університету будівництва і архітектури.

Як повідомив Володимир Зеленський, підвищити виплати студентам можуть вже у 2024 році.