МОН оголосило рішення щодо виплат стипендій українським студентам за кордоном

19 листопада офіційно стало відомо, що студентам, які навчаються в українських вишах, але виїхали за кордон, не платитимуть стипендії.
В Україні скасують стипендії студентам, які виїхали за кордон
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
За його словами, це рішення МОН дасть можливість збільшити виплати студентам, які залишились в Україні.
Винницький звернув увагу на те, що в нашій країні є багато стипендіатів, які наразі перебувають за кордоном.
Окрім того, він пояснив це рішення та мотивацію керівництва МОН.
Він зазначає, що міністерство хоче допомогти студентам, які залишилися в країні, які будують її разом з нами.
В Україні збільшать стипендії для студентів
Як уже згадувалося раніше, в Україні мають намір збільшити розмір стипендій для студентів.
Що важливо розуміти, відповідне доручення Міністерству освіти і науки уже дав український лідер Володимир Зеленський.
Про це глава держави заявив під час зустрічі зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету, який у 2022 році відновив роботу на базі Київського національного університету будівництва і архітектури.
Як повідомив Володимир Зеленський, підвищити виплати студентам можуть вже у 2024 році.
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