19 ноября официально стало известно, что студентам, которые учатся в украинских вузах, но выехали за границу, не будут платить стипендии.

В Украине отменят стипендии студентам, которые выехали за границу

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

По его словам, это решение МОН позволит увеличить выплаты студентам, оставшимся в Украине.

Винницкий обратил внимание на то, что в нашей стране есть много стипендиатов, которые сейчас находятся за границей.

Мы не должны платить стипендии студентам, которые за границей. Они могут дальше учиться, но вопрос стипендиального обеспечения будет им, вероятно, перекрыт. Эта экономия средств позволит нам увеличить стипендии для студентов, которые есть в Украине, - подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, он объяснил это решение и мотивацию руководства МОН.

Он отмечает, что министерство хочет помочь оставшимся в стране студентам, которые строят ее вместе с нами.

Стипендия академическая как раз для того, чтобы они имели возможность получить те знания, которые потребуются им для победы Украины и после нее, – подчеркнул Михаил Винницкий. Поделиться

В Украине увеличат стипендии для студентов

Как уже упоминалось ранее, в Украине намерены увеличить размер стипендий для студентов.

Что важно понимать, соответствующее поручение Министерству образования и науки дал украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом глава государства заявил на встрече со студентами и преподавателями Мариупольского государственного университета, который в 2022 году возобновил работу на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Как сообщил Владимир Зеленский, повысить выплаты студентам могут уже в 2024 году.