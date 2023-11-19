19 ноября официально стало известно, что студентам, которые учатся в украинских вузах, но выехали за границу, не будут платить стипендии.
В Украине отменят стипендии студентам, которые выехали за границу
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
По его словам, это решение МОН позволит увеличить выплаты студентам, оставшимся в Украине.
Винницкий обратил внимание на то, что в нашей стране есть много стипендиатов, которые сейчас находятся за границей.
Кроме того, он объяснил это решение и мотивацию руководства МОН.
Он отмечает, что министерство хочет помочь оставшимся в стране студентам, которые строят ее вместе с нами.
В Украине увеличат стипендии для студентов
Как уже упоминалось ранее, в Украине намерены увеличить размер стипендий для студентов.
Что важно понимать, соответствующее поручение Министерству образования и науки дал украинский лидер Владимир Зеленский.
Об этом глава государства заявил на встрече со студентами и преподавателями Мариупольского государственного университета, который в 2022 году возобновил работу на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры.
Как сообщил Владимир Зеленский, повысить выплаты студентам могут уже в 2024 году.
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