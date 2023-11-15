Нет места в системе образования. Министр Лисовый объяснил увольнение Фарион

Что Лисовый говорит об увольнении Фарион

По словам министра, людям, не имеющим уважения к военным, нет места в системе образования страны.

Львовская политехника уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором, – подчеркнул Лисовый. Поделиться

По его словам, студенты всегда были и будут рурушением перемен и трансформаций.

Лисовый напомнил, что именно студенты начали Революцию Достоинства, окончательно закрепившую евроинтеграционный курс Украины.

Лисовый также отметил, что с 2014 года тысячи студентов сменили аудитории на окопы и ушли защищать свое государство, семьи и ценности.

По его мнению, этот период в истории Украины стал точкой невозвращения и запустил активный процесс десоветизации, время которой давно уже наступило.

Сегодня мы продолжаем избавляться от теней советского прошлого и в системе образования в частности. Благодарю каждого и каждого за неравнодушие, умение отстаивать и защищать свои ценности. Это фантастическая черта украинцев – студентов и молодежи, – отметил Лисовый. Поделиться

По словам Лесового, позиция министерства неизменна – "людям, которые не разделяют ценности достоинства и не испытывают уважения к воинам, нет места в системе образования".

Он также добавил, что надеется, что СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники.

Что говорит сама Фарион о своем увольнении

Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Какие очень маленькие стали сразу работающие в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий, - заявила скандальная языковед. Поделиться

Она также сообщила, что готовит иск в суд по поводу своего увольнения.