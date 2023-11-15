Нет места в системе образования. Министр Лисовый объяснил увольнение Фарион

Глава Минобразования и науки Оксен Лисовый подтвердил увольнение скандального языковеда Ирины Фарион с должности профессора Львовской политехники.
Что Лисовый говорит об увольнении Фарион
По словам министра, людям, не имеющим уважения к военным, нет места в системе образования страны.
По его словам, студенты всегда были и будут рурушением перемен и трансформаций.
Лисовый напомнил, что именно студенты начали Революцию Достоинства, окончательно закрепившую евроинтеграционный курс Украины.
Лисовый также отметил, что с 2014 года тысячи студентов сменили аудитории на окопы и ушли защищать свое государство, семьи и ценности.
По его мнению, этот период в истории Украины стал точкой невозвращения и запустил активный процесс десоветизации, время которой давно уже наступило.
По словам Лесового, позиция министерства неизменна – "людям, которые не разделяют ценности достоинства и не испытывают уважения к воинам, нет места в системе образования".
Он также добавил, что надеется, что СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники.
Что говорит сама Фарион о своем увольнении
Она также сообщила, что готовит иск в суд по поводу своего увольнения.
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