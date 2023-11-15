Ирину Фарион уволили из "Львовской политехники" — документ

Что известно об уходе Ирины Фарион из "Львовской политехники"

О факте увольнения сообщил в Фейсбуке министр образования и науки Оксен Лесной.

Позиция министерства неизменна – людям, не разделяющим ценности достоинства и не испытывающим уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, что СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники, - написал Лесной. Поделиться

Повод – нарушение 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.

Что известно об уголовном производстве в отношении Ирины Фарион

По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в целом.

Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, где были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб.