Ирину Фарион уволили из "Львовской политехники" — документ

Бывшую народную депутатку Ирину Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".
Что известно об уходе Ирины Фарион из "Львовской политехники"
О факте увольнения сообщил в Фейсбуке министр образования и науки Оксен Лесной.
Повод – нарушение 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
Что известно об уголовном производстве в отношении Ирины Фарион
По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в целом.
Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, где были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.
Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб.
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