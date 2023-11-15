СБУ открыла уголовное производство по Ирине Фарион

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Что известно об уголовном производстве в отношении Ирины Фарион

По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в целом.

Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, где были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

По каким статьям открыто внедрение

Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);

ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер);

ст.182 (нарушение неприкосновенности личной жизни).

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.

Досудебное расследование продолжается.