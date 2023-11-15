СБУ открыла уголовное производство по Ирине Фарион

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.
Что известно об уголовном производстве в отношении Ирины Фарион
По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в целом.
Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, где были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.
Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб.
По каким статьям открыто внедрение
Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);
ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);
ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер);
ст.182 (нарушение неприкосновенности личной жизни).
СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.
Досудебное расследование продолжается.
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