СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон

СБУ
Ірина Фаріон

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Що відомо про кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон

За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, в якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.

Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

За якими статтями відкрито впровадження

Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

  • ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

  • ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

  • ст.182 (порушення недоторканності приватного життя).

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Досудове розслідування триває.

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