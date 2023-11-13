Скандал через "злитого" студента в Криму — з'явилася перша реакція Фаріон
Категорія
Україна
Дата публікації

Скандал через "злитого" студента в Криму — з'явилася перша реакція Фаріон

Ірина Фаріон

Колишня нардепка Ірина Фаріон відкидає звинувачення, що через "злиті" в її пості дані ФСБ затримала проукраїнського студента в окупованому Криму.

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди, - пише Фаріон.

Одіозна мовознавиця розкрила дані проукраїнського студента

Після скандальної заяви про військових і протестів студентів проти Фаріон, мовознавиця стала масово публікувати скриншоти з постів на свою підтримку.

Зокрема, 8 листопада вона опублікувала скриншот листа проукраїнського студента 1 курсу з Криму Максима Глебова.

У листі було вказано ім'я та прізвище відправника, а також йшлося про те, що родом він із Керчі, а навчається на філологічному факультеті в Сімферополі. 

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