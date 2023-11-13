Скандал через "злитого" студента в Криму — з'явилася перша реакція Фаріон

Колишня нардепка Ірина Фаріон відкидає звинувачення, що через "злиті" в її пості дані ФСБ затримала проукраїнського студента в окупованому Криму.
Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму
Одіозна мовознавиця розкрила дані проукраїнського студента
Після скандальної заяви про військових і протестів студентів проти Фаріон, мовознавиця стала масово публікувати скриншоти з постів на свою підтримку.
Зокрема, 8 листопада вона опублікувала скриншот листа проукраїнського студента 1 курсу з Криму Максима Глебова.
У листі було вказано ім'я та прізвище відправника, а також йшлося про те, що родом він із Керчі, а навчається на філологічному факультеті в Сімферополі.
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