Фаріон через лист підтримки "здала" ФСБ дані проукраїнського студента в Криму

Екс-нардепка Ірина Фаріон опублікувала особисті дані студента, який проживає на окупованій території Криму та підтримує українську мову. До хлопця прийшли із ФСБ РФ.

Одіозна мовознавиця розкрила дані проукраїнського студента

Після скандальної заяви про військових і протестів студентів проти Фаріон, мовознавиця стала масово публікувати скриншоти з постів на свою підтримку.

Зокрема, 8 листопада вона опублікувала скриншот листа проукраїнського студента 1 курсу з Криму Максима Глебова.

У листі було вказано ім'я та прізвище відправника, а також йшлося про те, що родом він із Керчі, а навчається на філологічному факультеті в Сімферополі.

У коментарях до поста Фаріон відразу попросили приховати дані хлопця (зокрема, його прізвище), щоб не наражати його на небезпеку. Але мовознавиця відмовилася це зробити і пригрозила заблокувати користувача за таку пораду.

Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви своє чого сховали? Заблокувати?, − написала Фаріон. Поширити

Скріншот листа Максима відразу ж підхопили в російських каналах.

А ось і сам Максим Глібов студент-філолог, який підтримує український нацизм і чекає на прихід солдатів ЗСУ. Цього студента здала українська нацистка Ірина Фаріон, виклавши на своєму телеграм каналі його лист до неї. Тепер ЦПЕ МВС займається Максимом Глібовим, його оточенням і викладачами. Ще раз, "дякую пані Фаріон", ви нам дуже допомогли!, - написали пропагандисти. Поширити

До студента одразу ж навідалися представники ФСБ. Хлопця змусили відмовитися від своїх слів та просити вибачення на камеру.

Зі мною провели інтелігентну бесіду (у центрі окупантів по боротьбі з екстремізмом), і я повністю відмовляюся від своїх поглядів, тому що розумію, що не мав рації, - сказав молодий чоловік. Поширити

Подальша доля студента наразі невідома.

Фаріон наразі ніяк не прокоментувала ні відео з хлопцем, ні свої дії, які призвели до затримання студента у Криму.

Заступниця Постійного представника президента України в АР Крим Тамала Ташева зазначила, що буде вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності Фаріон.

Це ницість, і злочин, викладати назагал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території. Дякую всім нашим громадянам за таку сильну українську позицію, впевнена ви зустрічатимете наші сили безпеки та оборони у Криму першими. Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку, – написала Тамала. Поширити

Що цьому передувало

Екснардепка Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" їх українцями. ЇЇ висловлювання викликали хвилю обурення в суспільстві.

Крім того, пізніше Фаріон опублікувала допис у своїх соцмережах, в якому заявила, що "воювати за Україну – це не заслуга, а обов'язок", а також назвала російськомовних захисників "москворотими".

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів після висловлювання мовознавиці та ексдепутатки "щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування".