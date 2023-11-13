Фарион через письмо поддержки "сдала" ФСБ данные проукраинского студента в Крыму

Экс-нардепка Ирина Фарион опубликовала личные данные студента, проживающего на оккупированной территории Крыма и поддерживающего украинский язык. К юноше пришли из ФСБ РФ.

Одиозная языковед раскрыла данные проукраинского студента

После скандального заявления о военных и протестах студентов против Фарион, языковед стал массово публиковать скриншоты с постов в свою поддержку.

В частности, 8 ноября она опубликовала скриншот письма проукраинского студента 1 курса из Крыма Максима Глебова.

В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе.

В комментариях к посту Фарион сразу попросили скрыть данные парня (в частности, его фамилию), чтобы не подвергать его опасности. Но языковед отказалась это сделать и пригрозила заблокировать пользователя за такой совет.

Не давайте советов, когда вас не просят. У меня прикрытая фамилия? Вы свое чего спрятали? Заблокировать? – написала Фарион. Поделиться

Скриншот письма Максима сразу подхватили в российских каналах.

А вот и сам Максим Глебов студент-филолог, который поддерживает украинский нацизм и ждет прихода солдат ВСУ. Этого студента сдала украинская нацистка Ирина Фарион, выложив на телеграмм канале его письмо к ней. Теперь ЦПЭ МВД занимается Максимом Глебовым, его окружением и преподавателями. Еще раз, "спасибо Фарион", вы нам очень помогли!, - Написали пропагандисты. Поделиться

К студенту сразу же пришли представители ФСБ. Парня заставили отказаться от своих слов и просить прощения на камеру.

Со мной провели интеллигентную беседу (в центре оккупантов по борьбе с экстремизмом), и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что не прав, - сказал молодой человек. Поделиться

Дальнейшая судьба студента пока неизвестна.

Фарион никак не прокомментировала ни видео с парнем, ни свои действия, которые привели к задержанию студента в Крыму.

Заместитель Постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамала Ташева отметила, что будет совершать действия, чтобы привлечь к ответственности Фарион.

Это низость, и преступление, излагающее вообще сообщение, от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории. Благодарю всех наших граждан за столь сильную украинскую позицию, уверена вы будете встречать наши силы безопасности и обороны в Крыму первыми. Но мне никогда бы и в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности, – написала Тамала. Поделиться

Что этому предшествовало

Экснардепка Ирина Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну негодования в обществе.

Кроме того, позже Фарион опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину – это не заслуга, а долг", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы после высказывания языковеда и эксдепутата "по проверке указанной информации и принятию соответствующих мер реагирования".