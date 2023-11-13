Фарион через письмо поддержки "сдала" ФСБ данные проукраинского студента в Крыму

Экс-нардепка Ирина Фарион опубликовала личные данные студента, проживающего на оккупированной территории Крыма и поддерживающего украинский язык. К юноше пришли из ФСБ РФ.
Одиозная языковед раскрыла данные проукраинского студента
После скандального заявления о военных и протестах студентов против Фарион, языковед стал массово публиковать скриншоты с постов в свою поддержку.
В частности, 8 ноября она опубликовала скриншот письма проукраинского студента 1 курса из Крыма Максима Глебова.
В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе.
В комментариях к посту Фарион сразу попросили скрыть данные парня (в частности, его фамилию), чтобы не подвергать его опасности. Но языковед отказалась это сделать и пригрозила заблокировать пользователя за такой совет.
Скриншот письма Максима сразу подхватили в российских каналах.
К студенту сразу же пришли представители ФСБ. Парня заставили отказаться от своих слов и просить прощения на камеру.
Дальнейшая судьба студента пока неизвестна.
Фарион никак не прокомментировала ни видео с парнем, ни свои действия, которые привели к задержанию студента в Крыму.
Заместитель Постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамала Ташева отметила, что будет совершать действия, чтобы привлечь к ответственности Фарион.
Что этому предшествовало
Экснардепка Ирина Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну негодования в обществе.
Кроме того, позже Фарион опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину – это не заслуга, а долг", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".
Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы после высказывания языковеда и эксдепутата "по проверке указанной информации и принятию соответствующих мер реагирования".
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