Сибирский батальон удивил ответом на упреки Фарион на счет украинского языка в ВСУ

Сибирский батальон отреагировал на критику русскоязычных бойцов Ириной Фарион и заявил, что уважение украинского народа и приказы на украинском мотивируют их бойцов изучать украинский язык.
Ответ Сибирского батальона Ирине Фарион
Сибирский батальон, подразделение ВСУ, состоящее из представителей коренных народов РФ, опубликовало заявление о критике русскоязычных военных от экнардепки и языковеда Ирины Фарион.
В споре по поводу украинского языка Фарион упомянула и Сибирский батальон.
Что известно о скандале с Ириной Фарион
6 ноября в интервью журналистке Янине Соколовой экнардепка сказала, что не считает русскоязычных военных украинцами и патриотами. В частности, эти упреки были направлены против полка Азов.
Соколова ответила, что, несмотря на русский язык, "азовцев" нельзя назвать "кацапами". Однако Фарион сказала, что не может назвать их украинцами.
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