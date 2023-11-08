Сибирский батальон удивил ответом на упреки Фарион на счет украинского языка в ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Сибирский батальон удивил ответом на упреки Фарион на счет украинского языка в ВСУ

ВСУ
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Источник:  Сибирский Батальон

Сибирский батальон отреагировал на критику русскоязычных бойцов Ириной Фарион и заявил, что уважение украинского народа и приказы на украинском мотивируют их бойцов изучать украинский язык.

Ответ Сибирского батальона Ирине Фарион

Сибирский батальон, подразделение ВСУ, состоящее из представителей коренных народов РФ, опубликовало заявление о критике русскоязычных военных от экнардепки и языковеда Ирины Фарион.

В споре по поводу украинского языка Фарион упомянула и Сибирский батальон.

Несмотря на то, что в батальоне бойцы разговаривают на десяти разных языках, согласно Уставу ВСУ все команды и приказы отдаются на украинском языке. Именно это, наряду с уважением к украинскому народу, стимулирует нас к изучению украинского языка. Полагаем, что всякий, кто с оружием в руках стал за правое дело борьбы против Империи Зла, является частью благородного боевого братства.

Что известно о скандале с Ириной Фарион

6 ноября в интервью журналистке Янине Соколовой экнардепка сказала, что не считает русскоязычных военных украинцами и патриотами. В частности, эти упреки были направлены против полка Азов.

Я категорически этого (русского языка среди военных ВСУ) не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, когда вы так сильны? И вы очень умны. Что вам мешает выполнять статью 29 закона о Вооруженных силах Украины. Вы знаете, что такое дисциплина в армии? Если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда, – сказала она.

Соколова ответила, что, несмотря на русский язык, "азовцев" нельзя назвать "кацапами". Однако Фарион сказала, что не может назвать их украинцами.

Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке – пусть себя назовут "русскими". Почему они так ошалели? Если они такие великие патриоты – покажите свой патриотизм.

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