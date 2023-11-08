Сибірський батальйон здивував відповіддю на закиди Фаріон щодо української мови в ЗСУ

Сибірський батальон відреагував на критику російськомовних бійців Іриною Фаріон та заявив, що повага до українського народу та накази українською мотивують їхніх бійців вивчати українську мову.

Відповідь Сибірського батальону Ірині Фаріон

Сибірський батальйон, підрозділ ЗСУ, що складається з представників корінних народів РФ, опублікував заяву щодо критики російськомовних військових від екнардепки та мовознавиці Ірини Фаріон.

У суперечці з приводу української мови Фаріон згадала й Сибірський батальйон.

Незважаючи на те, що в батальйоні бійці розмовляють десятьма різними мовами, згідно зі Статутом ЗСУ всі команди та накази віддаються українською мовою. Саме це поряд з повагою до українського народу стимулює нас до вивчення української мови. Вважаємо, що кожен, хто зі зброєю в руках став за праву справу боротьби проти Імперії Зла, є частиною благородного бойового братства. Поширити

Що відомо про скандал з Іриною Фаріон

6 листопада в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій екнардепка сказала, що не вважає російськомовних військових українцями і патріотами. Зокрема ці докори були спрямовані проти полку Азов.

Я категорично цього (російську мову серед військових ЗСУ) не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді, – сказала вона. Поширити

Соколова відповіла, що незважаючи на російську мову, "азовців" не можна назвати "кацапами". Проте Фаріон сказала, що не може назвати їх українцями.