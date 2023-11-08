Сибірський батальйон здивував відповіддю на закиди Фаріон щодо української мови в ЗСУ

Сибірський батальон відреагував на критику російськомовних бійців Іриною Фаріон та заявив, що повага до українського народу та накази українською мотивують їхніх бійців вивчати українську мову.
Відповідь Сибірського батальону Ірині Фаріон
Сибірський батальйон, підрозділ ЗСУ, що складається з представників корінних народів РФ, опублікував заяву щодо критики російськомовних військових від екнардепки та мовознавиці Ірини Фаріон.
У суперечці з приводу української мови Фаріон згадала й Сибірський батальйон.
Що відомо про скандал з Іриною Фаріон
6 листопада в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій екнардепка сказала, що не вважає російськомовних військових українцями і патріотами. Зокрема ці докори були спрямовані проти полку Азов.
Соколова відповіла, що незважаючи на російську мову, "азовців" не можна назвати "кацапами". Проте Фаріон сказала, що не може назвати їх українцями.
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