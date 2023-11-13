Скандал из-за "слитого" студента в Крыму — появилась первая реакция Фарион

Бывшая нардепка Ирина Фарион отвергает обвинения, что из-за "слитых" в ее посту данных ФСБ задержала проукраинского студента в оккупированном Крыму.

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Вижу, что ширят очередную провокацию против меня, будто из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на хэбистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Помимо того, я не могу знать, откуда эти люди, – пишет Фарион. Поделиться

Одиозная языковед раскрыла данные проукраинского студента

После скандального заявления о военных и протестах студентов против Фарион, языковед стал массово публиковать скриншоты с постов в свою поддержку.

В частности, 8 ноября она опубликовала скриншот письма проукраинского студента 1 курса из Крыма Максима Глебова.

В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе.

