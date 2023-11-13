Скандал из-за "слитого" студента в Крыму — появилась первая реакция Фарион

Бывшая нардепка Ирина Фарион отвергает обвинения, что из-за "слитых" в ее посту данных ФСБ задержала проукраинского студента в оккупированном Крыму.
Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму
Одиозная языковед раскрыла данные проукраинского студента
После скандального заявления о военных и протестах студентов против Фарион, языковед стал массово публиковать скриншоты с постов в свою поддержку.
В частности, 8 ноября она опубликовала скриншот письма проукраинского студента 1 курса из Крыма Максима Глебова.
В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе.
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