Скандал из-за "слитого" студента в Крыму — появилась первая реакция Фарион
Категория
Украина
Дата публикации

Скандал из-за "слитого" студента в Крыму — появилась первая реакция Фарион

Ирина Фарион
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Бывшая нардепка Ирина Фарион отвергает обвинения, что из-за "слитых" в ее посту данных ФСБ задержала проукраинского студента в оккупированном Крыму.

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Вижу, что ширят очередную провокацию против меня, будто из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на хэбистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Помимо того, я не могу знать, откуда эти люди, – пишет Фарион.

Одиозная языковед раскрыла данные проукраинского студента

После скандального заявления о военных и протестах студентов против Фарион, языковед стал массово публиковать скриншоты с постов в свою поддержку.

В частности, 8 ноября она опубликовала скриншот письма проукраинского студента 1 курса из Крыма Максима Глебова.

В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе.

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