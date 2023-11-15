Ірину Фаріон звільнили з "Львівської політехніки" — документ

Колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професора Національного університету "Львівська політехніка".
Що відомо про звільнення Ірини Фаріон з "Львівської політехніки"
Про факт звільнення повідомив у Фейсбуці міністр освіти та науки Оксен Лісовий.
Привід – порушення 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.
Що відомо про кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон
За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.
Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, в якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.
Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-