Ірину Фаріон звільнили з "Львівської політехніки" — документ
Категорія
Україна
Дата публікації

Ірину Фаріон звільнили з "Львівської політехніки" — документ

Оксен Лісовий
Ірина Фаріон

Колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професора Національного університету "Львівська політехніка".

Що відомо про звільнення Ірини Фаріон з "Львівської політехніки"

Про факт звільнення повідомив у Фейсбуці міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки, - написав Лісовий.

Привід – порушення 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Що відомо про кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон

За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, в якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.

Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

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