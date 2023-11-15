Не має місця в системі освіти. Міністр Лісовий пояснив звільнення Фаріон

Глава Міносвіти і науки Оксен Лісовий підтвердив звільнення скандальної мовознавиці Ірини Фаріонз посади професора Львівської політехніки.
Що Лісовий каже про звільнення Фаріон
За словами міністра, людям, що не мають поваги до військових, не має місця в системі освіти країни.
За його словами, студенти завжди були і будуть рурушієм змін та трансформацій.
Лісовий нагадав, що саме студенти почали Революцію Гідності, яка остаточно закріпила євроінтеграційний курс України.
Лісовий також зауважив, що з 2014 року тисячі студентів змінили аудиторії на окопи та пішли захищати свою державу, родини та цінності.
На його думку, цей період в історії України став точкою неповернення і запустив активний процес дерадянізації, час якої давно вже настав.
За словами Лісового, позиція міністерства незмінна – "людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти".
Він також додав, що сподівається на те, що СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки.
Що каже сама Фаріон стосовно свого звільнення
Вона також повідомила, що готує позов до суду з приводу свого звільнення.
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