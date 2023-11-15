Не має місця в системі освіти. Міністр Лісовий пояснив звільнення Фаріон
Категорія
Політика
Дата публікації

Не має місця в системі освіти. Міністр Лісовий пояснив звільнення Фаріон

Оксен Лісовий
Джерело:  online.ua

Глава Міносвіти і науки Оксен Лісовий підтвердив звільнення скандальної мовознавиці Ірини Фаріонз посади професора Львівської політехніки. 

Що Лісовий каже про звільнення Фаріон

За словами міністра, людям, що не мають поваги до військових, не має місця в системі освіти країни.

Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором, - наголосив Лісовий.

За його словами, студенти завжди були і будуть рурушієм змін та трансформацій.

Лісовий нагадав, що саме студенти почали Революцію Гідності, яка остаточно закріпила євроінтеграційний курс України.

Лісовий також зауважив, що з 2014 року тисячі студентів змінили аудиторії на окопи та пішли захищати свою державу, родини та цінності.  

На його думку, цей період в історії України став точкою неповернення і запустив активний процес дерадянізації, час якої давно вже настав. 

Сьогодні ми продовжуємо позбуватися тіней радянського минулого і в системі освіти зокрема. Дякую кожному і кожній за небайдужість, вміння відстоювати та захищати свої цінності. Це фантастична риса українців – студентів і молоді, - зазначив Лісовий.

За словами Лісового, позиція міністерства незмінна – "людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти". 

Він також додав, що сподівається на те, що СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки.

Що каже сама Фаріон стосовно свого звільнення

Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький, - заявила скандальна мовознавиця.

Вона також повідомила, що готує позов до суду з приводу свого звільнення.

До перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш - це по суті старт. Готую позов до суду

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