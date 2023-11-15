Не має місця в системі освіти. Міністр Лісовий пояснив звільнення Фаріон

Що Лісовий каже про звільнення Фаріон

За словами міністра, людям, що не мають поваги до військових, не має місця в системі освіти країни.

Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором, - наголосив Лісовий. Поширити

За його словами, студенти завжди були і будуть рурушієм змін та трансформацій.

Лісовий нагадав, що саме студенти почали Революцію Гідності, яка остаточно закріпила євроінтеграційний курс України.

Лісовий також зауважив, що з 2014 року тисячі студентів змінили аудиторії на окопи та пішли захищати свою державу, родини та цінності.

На його думку, цей період в історії України став точкою неповернення і запустив активний процес дерадянізації, час якої давно вже настав.

Сьогодні ми продовжуємо позбуватися тіней радянського минулого і в системі освіти зокрема. Дякую кожному і кожній за небайдужість, вміння відстоювати та захищати свої цінності. Це фантастична риса українців – студентів і молоді, - зазначив Лісовий. Поширити

За словами Лісового, позиція міністерства незмінна – "людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти".

Він також додав, що сподівається на те, що СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки.

Що каже сама Фаріон стосовно свого звільнення

Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький, - заявила скандальна мовознавиця. Поширити

Вона також повідомила, що готує позов до суду з приводу свого звільнення.