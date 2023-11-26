Вице-премьер Федоров предлагает три важных изменения в системе высшего образования
Категория
Украина
Дата публикации

Вице-премьер Федоров предлагает три важных изменения в системе высшего образования

Михаил Федоров
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Источник:  Forbes Украина

По словам вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, он рассчитывает на реализацию трех важных изменений в системе высшего образования. Речь идет о наблюдательных советах, грантах и смене финансирования вузов.

Что предлагает Федоров

По убеждению украинского министра, при вузах следует наконец создать наблюдательные советы, которые будут выбирать ректора.

Он обратил внимание на то, что идентичная система действует за границей.

Кроме того, как считает Михаил Федоров, крайне важно изменить формулу финансирования вузов.

Это означает, что ЗВО должны получать деньги не только за бюджетные места от государства.

Финансирование им могут предоставляться и за достижения в науке, привлечение иностранных специалистов, запуск новых направлений, привлечение новых студентов и маркетинг, – добавил он.

Кроме того, чиновник призывает ввести гранты для специальностей, которые сейчас не являются приоритетными для государства. В первую очередь речь идет о юристах и экономистах.

По его словам, для поступления на такие специальности нужно начать выдавать лучшим выпускникам гранты. Абитуриенты при этом сами будут выбирать, куда поступать.

Гранты, эффективные ректоры и смена системы финансирования – это то, что изменит наше образование, – убежден украинский министр.

В Украине введут гранты на высшее образование

Как уже упоминалось ранее, МОН также выступало с предложением о введении госзаказа на основные специальности и грантовое финансирование других.

По предварительным данным, система грантов может заработать уже со следующего учебного года.

Выпускник на основе результатов ВНО или НМТ будет получать от государства определенную сумму денег. При этом сам будет выбирать, куда идти учиться. Гарантированное право на получение гранта на высшее образование предоставят поступающим-льготникам. Размер гранта и порядок предоставления средств будет определять Кабмин.

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