На Ладижинській ТЕС сталася аварія

На Ладижинській теплоелектростанції сталася аварія у вівторок, 19 грудня, внаслідок чого без електроенергії залишилися кілька районів Вінницької області.
Без світла кілька районів у Вінницькій області
Зазначається, що енергетики докладають максимум зусиль аби електропостачання у найшвидші терміни було відновлено.
Блекаути в Україні
Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-