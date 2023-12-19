На Ладижинській ТЕС сталася аварія

На Ладижинській теплоелектростанції сталася аварія у вівторок, 19 грудня, внаслідок чого без електроенергії залишилися кілька районів Вінницької області.

Без світла кілька районів у Вінницькій області

Кілька районів Вінницької області знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС ДТЕК. Ця аварія не пов’язана із ворожими атаками. Тому просимо не сіяти паніку, - йдеться в повідомленні. Поширити

Зазначається, що енергетики докладають максимум зусиль аби електропостачання у найшвидші терміни було відновлено.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.