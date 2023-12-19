На Ладыжинской ТЭС произошла авария
Категория
Украина
Дата публикации

На Ладыжинской ТЭС произошла авария

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Источник:  Укрэнерго

На Ладыжинской теплоэлектростанции произошла авария во вторник, 19 декабря, в результате чего без электроэнергии осталось несколько районов Винницкой области.

Без света несколько районов в Винницкой области

Несколько районов Винницкой области обесточены из-за аварии на Ладыжинской ТЭС ДТЭК. Эта авария не связана с вражескими атаками. Поэтому просим не сеять панику, – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы электроснабжение в кратчайшие сроки было восстановлено.

Блэкауты в Украине.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских окупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

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