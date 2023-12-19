На Ладыжинской ТЭС произошла авария

На Ладыжинской теплоэлектростанции произошла авария во вторник, 19 декабря, в результате чего без электроэнергии осталось несколько районов Винницкой области.
Без света несколько районов в Винницкой области
Отмечается, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы электроснабжение в кратчайшие сроки было восстановлено.
Блэкауты в Украине.
Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских окупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.
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