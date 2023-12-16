Spotify тестує чатбот для створення плейлистів за текстовими підказками
Категорія
Технології
Дата публікації

Spotify тестує чатбот для створення плейлистів за текстовими підказками

Spotify
Джерело:  TechCrunch

Стримінговий музичний сервіс Spotify тестує створення списків відтворення за допомогою штучного інтелекту. Поки невідомо, чи запустять цю функцію офіційно.

Створення плейлистів у Spotify за допомогою ШІ

Один з користувачів TikTok помітив цю функцію і поділився відповідними скриншотами. Відповідно до них, доступ до функції списків відтворення штучного інтелекту здійснюється на вкладці «Ваша бібліотека» в додатку Spotify.

Натиснувши на кнопку плюс (+) у верхньому правому куті екрана, у користувачів з’являється спливаюче меню, а функція списку відтворення ШІ є новою опцією під існуючими параметрами «Список відтворення» та «Змішування».

В описі цієї функції написано «Перетворіть свої ідеї на списки відтворення за допомогою штучного інтелекту» та зазначається, що наразі вона доступна лише англійською мовою.

Далі користувачі можуть ввести запит у вікно чат-бота ШІ або переглянути список запропонованих запитів, щоб розпочати роботу. Spotify пропонує «зосередитися на роботі з інструментальною електронікою», «заповнити тишу фоновою музикою кафе», «насолоджуватися веселими, оптимістичними та позитивними піснями» та «дослідити нішевий жанр, як-от Witch House».

Коли нова функція з’явиться на Spotify

Компанія підтвердила виданню TechCrunch, що проводить тестування, але не поділилася подробицями про технологію та її роботу, а також не вказала часові рамки запуску.

Про розробку нової функції стало відомо восени, вона дозволить користувачам створювати списки відтворення за допомогою технології штучного інтелекту.

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