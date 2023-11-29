Найпопулярніші треки серед українців. Apple Music склала річний рейтинг
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Культура
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Найпопулярніші треки серед українців. Apple Music склала річний рейтинг

Майлі Сайрус
Джерело:  online.ua

Apple Music вже підбила підсумки року, опублікувавши рейтинг найпопулярніших пісень року серед українців. До першої десятки увійшли 8 пісень українських виконавців.

Що слухали українці в 2023 році

Apple Music опублікувала плейліст з найпопулярніших пісень року в кожній країні. В Україні на першому місці опинилася пісня Flowers американської співачки Майлі Сайрус.

На другому місці SHUMEI & Злата Огнєвич — Буревіями.

На третьому - YAKTAK — Погляд (feat. Sobol)

Решта рейтингу має такий вигляд:

  • DOROFEEVA — Щоб не було;

  • Parfeniuk — Провела екскурсію;

  • SadSvit & Структура Щастя — Силуети;

  • Wellboy — Додому;

  • Сем Сміт & Кім Петрас — Unholy;

  • SKOFKA — Чути гімн;

  • Parfeniuk — Відриваючись.

Також в українському рейтингу зі 100 пісень можна побачити близько 10 пісень російських музикантів, серед них Скриптоніт, Instasamka, kizaru тощо.

Світовий рейтинг за популярністю очолив Морган Воллен з композицією Last Night.

Нова функція Replay в Apple Music

Також Apple Music запустила функцію Replay. Вона формує персональну статистику з пісень користувачів за рік.

Replay розподіляє списки артистів, пісень і альбомів, які людина слухали найбільше протягом року. Також є поділ за жанрами і персональний плейліст зі 100 пісень.

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