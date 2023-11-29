Найпопулярніші треки серед українців. Apple Music склала річний рейтинг

Apple Music вже підбила підсумки року, опублікувавши рейтинг найпопулярніших пісень року серед українців. До першої десятки увійшли 8 пісень українських виконавців.
Що слухали українці в 2023 році
Apple Music опублікувала плейліст з найпопулярніших пісень року в кожній країні. В Україні на першому місці опинилася пісня Flowers американської співачки Майлі Сайрус.
На другому місці SHUMEI & Злата Огнєвич — Буревіями.
На третьому - YAKTAK — Погляд (feat. Sobol)
Решта рейтингу має такий вигляд:
DOROFEEVA — Щоб не було;
Parfeniuk — Провела екскурсію;
SadSvit & Структура Щастя — Силуети;
Wellboy — Додому;
Сем Сміт & Кім Петрас — Unholy;
SKOFKA — Чути гімн;
Parfeniuk — Відриваючись.
Також в українському рейтингу зі 100 пісень можна побачити близько 10 пісень російських музикантів, серед них Скриптоніт, Instasamka, kizaru тощо.
Світовий рейтинг за популярністю очолив Морган Воллен з композицією Last Night.
Нова функція Replay в Apple Music
Також Apple Music запустила функцію Replay. Вона формує персональну статистику з пісень користувачів за рік.
Replay розподіляє списки артистів, пісень і альбомів, які людина слухали найбільше протягом року. Також є поділ за жанрами і персональний плейліст зі 100 пісень.
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