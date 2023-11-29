Самые популярные треки среди украинцев. Apple Music составила годовой рейтинг

Apple Music уже подвела итоги года, опубликовав рейтинг самых популярных песен года среди украинцев. В первую десятку вошли 8 песен украинских исполнителей.
Что слушали украинцы в 2023 году
Apple Music опубликовала плейлист из самых популярных песен года в каждой стране. В Украине на первом месте оказалась песня Flowers американской певицы Майли Сайрус.
На втором месте SHUMEI & Злата Огневич - Буревіями.
На третьем - YAKTAK - Погляд (feat. sobol)
Остальной рейтинг выглядит так:
DOROFEEVA — Щоб не було;
Parfeniuk — Провела екскурсію;
SadSvit & Структура Щастя — Силуети;
Wellboy — Додому;
Сем Смит & Ким Петрас — Unholy;
SKOFKA — Чути гімн;
Parfeniuk — Відриваючись.
Также в украинском рейтинге из 100 песен можно увидеть около 10 песен российских музыкантов, в том числе Скриптонит, Instasamka, kizaru и т.д.
Мировой рейтинг по популярности возглавил Морган Уоллен с композицией Last Night.
Новая функция Replay в Apple Music
Также Apple Music запустила функцию Replay. Она формирует персональную статистику из песен пользователей за год.
Replay распределяет списки артистов, песен и альбомов, которые человек слушал больше всего в течение года. Также есть разделение по жанрам и персональный плейлист из 100 песен.
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