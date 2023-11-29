Самые популярные треки среди украинцев. Apple Music составила годовой рейтинг
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Культура
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Самые популярные треки среди украинцев. Apple Music составила годовой рейтинг

Майли Сайрус
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Источник:  online.ua

Apple Music уже подвела итоги года, опубликовав рейтинг самых популярных песен года среди украинцев. В первую десятку вошли 8 песен украинских исполнителей.

Что слушали украинцы в 2023 году

Apple Music опубликовала плейлист из самых популярных песен года в каждой стране. В Украине на первом месте оказалась песня Flowers американской певицы Майли Сайрус.

На втором месте SHUMEI & Злата Огневич - Буревіями.

На третьем - YAKTAK - Погляд (feat. sobol)

Остальной рейтинг выглядит так:

  • DOROFEEVA — Щоб не було;

  • Parfeniuk — Провела екскурсію;

  • SadSvit & Структура Щастя — Силуети;

  • Wellboy — Додому;

  • Сем Смит & Ким Петрас — Unholy;

  • SKOFKA — Чути гімн;

  • Parfeniuk — Відриваючись.

Также в украинском рейтинге из 100 песен можно увидеть около 10 песен российских музыкантов, в том числе Скриптонит, Instasamka, kizaru и т.д.

Мировой рейтинг по популярности возглавил Морган Уоллен с композицией Last Night.

Новая функция Replay в Apple Music

Также Apple Music запустила функцию Replay. Она формирует персональную статистику из песен пользователей за год.

Replay распределяет списки артистов, песен и альбомов, которые человек слушал больше всего в течение года. Также есть разделение по жанрам и персональный плейлист из 100 песен.

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