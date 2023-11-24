"ЭксГрибы" в рекомендациях. Apple Music предлагает украинцам слушать русскоязычные альбомы

В украинских рекомендациях Apple Music появился полностью русскоязычный альбом группы Grebz, созданный участниками группы «Грибы». Его создателем был Юрий Бардаш, сбежавший в РФ в начале полномасштабного вторжения.

Apple Music рекомендует украинцам российские альбомы

Первым заметил рекомендации Apple Music украинский певец и продюсер Евгений Бардаченко. Он отметил, что уже два года каждый из украинских музыкантов делает все, чтобы отовсюду звучала украинская музыка.

Каждую пятницу Украинские артисты борются, соперничают нормальной конкуренцией между собой за Обложки на Spotify и Apple Music. Снимают украинский контент. Объясняют подросткам, почему не нужно слушать российскую музыку и выводить ее в Украинские чарты. Короче каждый как может так и работает на Украинское музыкальное пространство для того, чтобы РАЗВИВАЛСЯ И РОС музыкальный спрос, музыкальный вкус, музыкальная культура Украинский и здесь, бам! Apple Music берет и ставит новый альбом весь русскоязычный на Витрину на Баннер, чтобы все слушатели в Украине пошли слушать русский язык в песнях грибов. Поделиться

Певец считает, что такие вопросы должны решаться на государственном уровне министерством культуры Украины.

Как известно, группа Grebz была создана участниками группы «Грибы», создателем которой был скандальный продюсер Юрий Бардаш, сбежавший в Москву в начале вторжения.

Бардаченко приводит пример, что новый полностью украиноязычный альбом блоггерши-певицы MAYOROVA, которая стала известной в начале года с хитом «Незаменимых», баннер от Apple Music не получила. А R&B сингл открытия YARIMA не попал даже в «Новинки по пятницам» от Spotify.

Слушают ли украинцы российскую музыку

По состоянию на февраль 2023 года, по данным аналитической платформы Molfar, среди платформ с наибольшими прослушиваниями треков российских исполнителей лидировали Spotify – 48% и Apple Music – 27%. На третьем месте – Shazam (13%).

Molfar также выделил 10 популярнейших в Украине треков на каждом из стримингов.

По доле украинских композиций в рейтинге лидирует Youtube Music (70%), далее следуют Apple Music (60%), Spotify (40%), Deezer и Shazam 20%.