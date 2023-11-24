"ЭксГрибы" в рекомендациях. Apple Music предлагает украинцам слушать русскоязычные альбомы

В украинских рекомендациях Apple Music появился полностью русскоязычный альбом группы Grebz, созданный участниками группы «Грибы». Его создателем был Юрий Бардаш, сбежавший в РФ в начале полномасштабного вторжения.
Apple Music рекомендует украинцам российские альбомы
Первым заметил рекомендации Apple Music украинский певец и продюсер Евгений Бардаченко. Он отметил, что уже два года каждый из украинских музыкантов делает все, чтобы отовсюду звучала украинская музыка.
Певец считает, что такие вопросы должны решаться на государственном уровне министерством культуры Украины.
Как известно, группа Grebz была создана участниками группы «Грибы», создателем которой был скандальный продюсер Юрий Бардаш, сбежавший в Москву в начале вторжения.
Бардаченко приводит пример, что новый полностью украиноязычный альбом блоггерши-певицы MAYOROVA, которая стала известной в начале года с хитом «Незаменимых», баннер от Apple Music не получила. А R&B сингл открытия YARIMA не попал даже в «Новинки по пятницам» от Spotify.
Слушают ли украинцы российскую музыку
По состоянию на февраль 2023 года, по данным аналитической платформы Molfar, среди платформ с наибольшими прослушиваниями треков российских исполнителей лидировали Spotify – 48% и Apple Music – 27%. На третьем месте – Shazam (13%).
Molfar также выделил 10 популярнейших в Украине треков на каждом из стримингов.
По доле украинских композиций в рейтинге лидирует Youtube Music (70%), далее следуют Apple Music (60%), Spotify (40%), Deezer и Shazam 20%.
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