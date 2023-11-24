"ЕксГриби" в рекомендаціях. Apple Music пропонує українцям слухати російськомовні альбоми

В українських рекомендаціях Apple Music з'явився повністю російськомовний альбом гурту Grebz, який створений учасниками гурту «Грибы». Його творцем був Юрій Бардаш, який втік до РФ на початку повномасштабного вторгнення.
Apple Music рекомендує українцям російські альбоми
Першим помітив рекомендації Apple Music український співак та продюсер Євген Бардаченко. Він зазначив, що вже два роки кожен із українських музикантів робить все, аби звідусіль лунала українська музика.
Співак вважає, що такі питання мають вирішуватись на державному рівні міністерством культури України.
Як відомо, гурт Grebz був створений учасниками гурту «Грибы», творцем якого був скандальний продюсер Юрій Бардаш, який втік в Москву на початку вторгнення.
Бардаченко наводить приклад, що новий повністю україномовний альбом блогерки-співачки MAYOROVA, котра стала відомою на початку року з хітом «Незамінних», банер від Apple Music не отримала. А R&B сингл відкриття YARIMA не потрапив навіть у «Новинки щопʼятниці» від Spotify.
Чи слухають українці російську музику
Станом на лютий 2023 року, за даними аналітичної платформи Molfar, серед платформ з найбільшими прослуховуваннями треків російських виконавців лідирували Spotify — 48% та Apple Music — 27%. На третьому місці — Shazam (13%).
Molfar також виділив 10 найпопулярніших в Україні треків на кожному зі стримінгів.
За часткою українських композицій в рейтингу лідирує Youtube Music (70%), далі йдуть Apple Music (60%), Spotify (40%), Deezer та Shazam мають 20%.
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