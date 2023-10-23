Apple планирует внедрить ИИ во все свои устройства
Категория
Технологии
Дата публикации

Apple планирует внедрить ИИ во все свои устройства

Apple
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Источник:  Bloomberg

Американская компания Apple планирует разработать функции со встроенным искусственным интеллектом для всего спектра устройств. На это технологический гигант потратит около 1 млрд. долларов.

Apple создаст новейший искусственный интеллект в iOS 18

Одним из самых интенсивных и масштабных направлений деятельности компании Apple является ее усилия по реагированию на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, охватившего технологическую отрасль.

Так, компания создала свою большую языковую модель под названием Ajax и запустила внутренний чат-бот под названием Apple GPT для тестирования функциональности. Следующим важным шагом будет определение того, насколько эта технология отвечает требованиям конкурентов и как Apple будет применять ее в своих продуктах.

В компании намерены добавить поддержку ИИ во все свои гаджеты, а также во многие сервисы. Кроме того, инженеры Apple работают над инструментом на базе искусственного интеллекта для разработчиков, позволяющего создавать приложения и сервисы.

Проблемы iOS17 на iPhone

Пользователи сообщали, что из-за обновления системы на устройствах быстрее садится батарея. Это увидели пользователи iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone XR. Связано с тем, что приложение повторно индексирует все файлы iPhone. Специалисты нашли выход – не нажимать на кнопку "Обновить iOS 17".

Кроме того, на iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок. Особые надписи и QR коды видны только под ультрафиолетовым светом. Так, компания планирует бороться с подделками. Это поможет определить новый телефон или уже пользовавшийся.

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