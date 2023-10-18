Apple будет обновлять iPhone сразу в коробках. Как это будет происходить

Apple планирует упростить настройки новых iPhone для покупателей, предоставляя устройства с самой актуальной версией iOS уже упакованными.

Apple будет обновлять упакованные iPhone прямо в коробках

Как сообщает издание Mashable, вместо того, чтобы искать Wi-Fi и ожидать обновлений, пользователи смогут получить свой гаджет с уже установленной и настроенной прошивкой. Для этого Apple разрабатывает "проприетарное устройство, напоминающее беспроводную зарядку".

Персонал магазинов сможет просто поместить упакованный iPhone в это устройство, которое запустит процесс обновления. Это позволит смартфону автоматически загрузить и установить последнюю версию iOS, после чего он снова выключится.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, такое оборудование ожидается в магазинах Apple до конца 2023 года. Пока что остается непонятным, будут ли аналогичные устройства доступны в авторизованных розничных магазинах, кроме Apple Store.

Apple выпустила обновление, которое будет устранять перегрев батареи в IPhone 15

Компания Apple выпустила обновление iOS 17.0.3. Оно должно устранить проблему с перегревом в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Кроме того, вышедшее обновление также касается iPad. Обновление также устраняет несколько критических проблем с безопасностью.

Чтобы обновить, необходимо перейти в "Настройки", выбрать "Общие", а затем — "Обновление программного обеспечения". iOS 17.0.3 доступна для любого iPhone, поддерживающего iOS 17.