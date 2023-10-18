Apple оновлюватиме IPhone відразу в коробках. Як це буде відбуватись
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Apple оновлюватиме IPhone відразу в коробках. Як це буде відбуватись

Apple
Джерело:  ONLINE.UA

Компанія Apple планує спростити налаштування нових iPhone для покупців, надаючи пристрої із найактуальнішою версією iOS вже упакованими.

Apple буде оновлювати запаковані iPhone прямо в коробках

Як повідомляє видання Mashable, замість того, щоб шукати Wi-Fi й очікувати на оновлення, користувачі зможуть отримати свій гаджет з вже встановленою і налаштованою прошивкою. Для цього Apple розробляє "пропрієтарний пристрій, що нагадує бездротову зарядку".

Персонал магазинів зможе просто помістити впакований iPhone на цей пристрій, який запустить процес оновлення. Це дозволить смартфону автоматично завантажити та встановити останню версію iOS, після чого він знову вимкнеться.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, таке обладнання очікується у магазинах Apple до кінця 2023 року. Поки що залишається незрозумілим, чи будуть аналогічні пристрої доступні в авторизованих роздрібних магазинах, крім Apple Store.

Apple випустила оновлення, яке усуватиме перегрів батареї в IPhone 15

Компанія Apple випустила оновлення iOS 17.0.3. Воно повинне усунути проблему з перегріванням в iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max. 

Крім того, оновлення, що вийшло, також стосується iPad. Оновлення також виправляє кілька критичних проблем з безпекою.

Щоб здійснити оновлення, потрібно перейти в "Налаштування", вибрати "Загальні", а потім — "Оновлення програмного забезпечення". iOS 17.0.3 доступна для будь-якого iPhone, який підтримує iOS 17.

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