Apple представила новое поколение MacBook и обновленный iMac — фото

Компания Apple представила ряд новинок – среди них новое поколение ноутбуков MacBook, 24-дюймовый компьютер-моноблок iMac на новых чипах.
Новый iMac от Apple
Apple представила новый 24-дюймовый iMac с чипом M3, что делает моноблок более мощным.
Компания отмечает, что iMac с M3 в 2 раза быстрее предыдущего поколения с M1.
Он также оснащен большим дисплеем Retina 4,5K с разрешением 11,3 миллиона пикселей и более миллиарда цветов, более быстрым беспроводным подключением и бесперебойным использованием iPhone.
Новый MacBook Pro
Также компания представила новую линейку MacBook Pro, включающую в себя новое семейство микросхем M3: M3, M3 Pro и M3 Max.
Модели M3 Pro и M3 Max теперь доступны в черном цвете с темным алюминиевым покрытием.
Все модели MacBook Pro оснащены дисплеем Liquid Retina XDR с на 20% более ярким содержимым SDR, встроенной камерой 1080p, звуковой системой с шестью динамиками, батарея ноутбука работает до 22 часов.
В продаже новый MacBook Pro будет доступен с 7 ноября по цене от 1599 долларов.
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