Apple представила новое поколение MacBook и обновленный iMac — фото
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Apple представила новое поколение MacBook и обновленный iMac — фото

Apple
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Источник:  Apple

Компания Apple представила ряд новинок – среди них новое поколение ноутбуков MacBook, 24-дюймовый компьютер-моноблок iMac на новых чипах.

Новый iMac от Apple

Apple представила новый 24-дюймовый iMac с чипом M3, что делает моноблок более мощным.

Благодаря эффективности кремния новый iMac обеспечивает огромный скачок в производительности благодаря чрезвычайно тонкому дизайну и спектру из семи ярких цветов.

Компания отмечает, что iMac с M3 в 2 раза быстрее предыдущего поколения с M1.

Он также оснащен большим дисплеем Retina 4,5K с разрешением 11,3 миллиона пикселей и более миллиарда цветов, более быстрым беспроводным подключением и бесперебойным использованием iPhone.

Новый MacBook Pro

Также компания представила новую линейку MacBook Pro, включающую в себя новое семейство микросхем M3: M3, M3 Pro и M3 Max.

14- и 16-дюймовые MacBook Pro с M3 Pro обеспечивают еще большую производительность и дополнительную унифицированную поддержку памяти, обеспечивая рабочие процессы для таких пользователей, как кодеры, творческие личности и исследователи.

Модели M3 Pro и M3 Max теперь доступны в черном цвете с темным алюминиевым покрытием.

Все модели MacBook Pro оснащены дисплеем Liquid Retina XDR с на 20% более ярким содержимым SDR, встроенной камерой 1080p, звуковой системой с шестью динамиками, батарея ноутбука работает до 22 часов.

В продаже новый MacBook Pro будет доступен с 7 ноября по цене от 1599 долларов.

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