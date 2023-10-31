Apple представила новое поколение MacBook и обновленный iMac — фото

Компания Apple представила ряд новинок – среди них новое поколение ноутбуков MacBook, 24-дюймовый компьютер-моноблок iMac на новых чипах.

Новый iMac от Apple

Apple представила новый 24-дюймовый iMac с чипом M3, что делает моноблок более мощным.

Благодаря эффективности кремния новый iMac обеспечивает огромный скачок в производительности благодаря чрезвычайно тонкому дизайну и спектру из семи ярких цветов. Поделиться

This is the new iMac 24" with M3 starting at $1,299! #AppleEvent



You can order today and will be available next week! Will you get one? pic.twitter.com/Rz8ZOhekrV — Apple Hub (@theapplehub) October 31, 2023

Компания отмечает, что iMac с M3 в 2 раза быстрее предыдущего поколения с M1.

Он также оснащен большим дисплеем Retina 4,5K с разрешением 11,3 миллиона пикселей и более миллиарда цветов, более быстрым беспроводным подключением и бесперебойным использованием iPhone.

Apple introduces the new iMac 24" with M3! #AppleEvent pic.twitter.com/fr2U7BUnFV — Apple Hub (@theapplehub) October 31, 2023

Новый MacBook Pro

Также компания представила новую линейку MacBook Pro, включающую в себя новое семейство микросхем M3: M3, M3 Pro и M3 Max.

14- и 16-дюймовые MacBook Pro с M3 Pro обеспечивают еще большую производительность и дополнительную унифицированную поддержку памяти, обеспечивая рабочие процессы для таких пользователей, как кодеры, творческие личности и исследователи. Поделиться

The new MacBook Pro. Now in Space Black. Supercharged by the M3 family of chips. — Apple (@Apple) October 31, 2023

Модели M3 Pro и M3 Max теперь доступны в черном цвете с темным алюминиевым покрытием.

Все модели MacBook Pro оснащены дисплеем Liquid Retina XDR с на 20% более ярким содержимым SDR, встроенной камерой 1080p, звуковой системой с шестью динамиками, батарея ноутбука работает до 22 часов.

Apple introduces the new 14" and 16" MacBook Pro, now starting with an M3 chip! #AppleEvent pic.twitter.com/FVFA2xPGmm — Apple Hub (@theapplehub) October 31, 2023

В продаже новый MacBook Pro будет доступен с 7 ноября по цене от 1599 долларов.