Apple представила нове покоління MacBook та оновлений iMac — фото

Компанія Apple представила низку новинок - серед них нове покоління ноутбуків MacBook, 24-дюймовий компʼютер-моноблок iMac на нових чипах.

Новий iMac від Apple

Apple представила новий 24-дюймовий iMac із чипом M3, що робить моноблок потужнішим.

Завдяки ефективності кремнію новий iMac забезпечує величезний стрибок у продуктивності завдяки надзвичайно тонкому дизайну та спектру із семи яскравих кольорів. Поширити

This is the new iMac 24" with M3 starting at $1,299! #AppleEvent



You can order today and will be available next week! Will you get one? pic.twitter.com/Rz8ZOhekrV — Apple Hub (@theapplehub) October 31, 2023

Компанія зазначає, що iMac з M3 у 2 рази швидший за попереднє покоління з M1.

Він також оснащений великим дисплеєм Retina 4,5K з роздільною здатністю 11,3 мільйона пікселів і понад мільярдом кольорів, швидшим бездротовим підключенням і безперебійним використанням iPhone.

Apple introduces the new iMac 24" with M3! #AppleEvent pic.twitter.com/fr2U7BUnFV — Apple Hub (@theapplehub) October 31, 2023

Новий MacBook Pro

Також компанія представила нову лінійку MacBook Pro, що включає нове сімейство мікросхем M3: M3, M3 Pro та M3 Max.

14- та 16-дюймові MacBook Pro з M3 Pro забезпечують ще більшу продуктивність і додаткову уніфіковану підтримку пам’яті, забезпечуючи робочі процеси для таких користувачів, як кодери, творчі особи та дослідники. Поширити

The new MacBook Pro. Now in Space Black. Supercharged by the M3 family of chips. — Apple (@Apple) October 31, 2023

Моделі M3 Pro і M3 Max тепер також доступні в чорному кольорі з темним алюмінієвим покриттям.

Усі моделі MacBook Pro оснащені дисплеєм Liquid Retina XDR із на 20% яскравішим вмістом SDR, вбудованою камерою 1080p, звуковою системою з шістьма динаміками, батарея наутбука праціює до 22 годин.

Apple introduces the new 14" and 16" MacBook Pro, now starting with an M3 chip! #AppleEvent pic.twitter.com/FVFA2xPGmm — Apple Hub (@theapplehub) October 31, 2023

У продажу новий MacBook Pro буде доступний з 7 листопада за ціною від 1599 доларів США.