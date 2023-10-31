Apple представила нове покоління MacBook та оновлений iMac — фото
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Apple представила нове покоління MacBook та оновлений iMac — фото

Apple
Джерело:  Apple

Компанія Apple представила низку новинок - серед них нове покоління ноутбуків MacBook, 24-дюймовий компʼютер-моноблок iMac на нових чипах.

Новий iMac від Apple 

Apple представила новий 24-дюймовий iMac із чипом M3, що робить моноблок потужнішим.

Завдяки ефективності кремнію новий iMac забезпечує величезний стрибок у продуктивності завдяки надзвичайно тонкому дизайну та спектру із семи яскравих кольорів.

Компанія зазначає, що iMac з M3 у 2 рази швидший за попереднє покоління з M1.

Він також оснащений великим дисплеєм Retina 4,5K з роздільною здатністю 11,3 мільйона пікселів і понад мільярдом кольорів, швидшим бездротовим підключенням і безперебійним використанням iPhone.

Новий MacBook Pro

Також компанія представила нову лінійку MacBook Pro, що включає нове сімейство мікросхем M3: M3, M3 Pro та M3 Max.

14- та 16-дюймові MacBook Pro з M3 Pro забезпечують ще більшу продуктивність і додаткову уніфіковану підтримку пам’яті, забезпечуючи робочі процеси для таких користувачів, як кодери, творчі особи та дослідники.

Моделі M3 Pro і M3 Max тепер також доступні в чорному кольорі з темним алюмінієвим покриттям.

Усі моделі MacBook Pro оснащені дисплеєм Liquid Retina XDR із на 20% яскравішим вмістом SDR, вбудованою камерою 1080p, звуковою системою з шістьма динаміками, батарея наутбука праціює до 22 годин.

У продажу новий MacBook Pro буде доступний з 7 листопада за ціною від 1599 доларів США.

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