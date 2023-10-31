Apple представила нове покоління MacBook та оновлений iMac — фото

Компанія Apple представила низку новинок - серед них нове покоління ноутбуків MacBook, 24-дюймовий компʼютер-моноблок iMac на нових чипах.
Новий iMac від Apple
Apple представила новий 24-дюймовий iMac із чипом M3, що робить моноблок потужнішим.
Компанія зазначає, що iMac з M3 у 2 рази швидший за попереднє покоління з M1.
Він також оснащений великим дисплеєм Retina 4,5K з роздільною здатністю 11,3 мільйона пікселів і понад мільярдом кольорів, швидшим бездротовим підключенням і безперебійним використанням iPhone.
Новий MacBook Pro
Також компанія представила нову лінійку MacBook Pro, що включає нове сімейство мікросхем M3: M3, M3 Pro та M3 Max.
Моделі M3 Pro і M3 Max тепер також доступні в чорному кольорі з темним алюмінієвим покриттям.
Усі моделі MacBook Pro оснащені дисплеєм Liquid Retina XDR із на 20% яскравішим вмістом SDR, вбудованою камерою 1080p, звуковою системою з шістьма динаміками, батарея наутбука праціює до 22 годин.
У продажу новий MacBook Pro буде доступний з 7 листопада за ціною від 1599 доларів США.
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