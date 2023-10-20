Apple вбудує генеративний ШІ в iPhone та iPad у 2024 році

Apple запропонує поєднання хмарного ШІ і так званого "периферійного ШІ", який передбачає більшу обробку даних на пристрої/

Apple розробляє аналог ChatGPT

Аналітик Haitong International Securities Джефф Пу заявив, що Apple планує вбудувати технології генеративного штучного інтелекту в iPhone і iPad до кінця 2024 року. Це буде аналог ChatGPT, але від самої Apple.

Автор замітки посилається на власні джерела з ланцюжка поставок Apple. За його словами, лише у 2023 році американська компанія розгорне кілька сотень серверів для забезпечення роботи штучного інтелекту. Ще більша їх кількість очікується у наступному

Джефф Пу вважає, що Apple запропонує поєднання хмарного ШІ і так званого "периферійного ШІ", який передбачає більшу обробку даних на пристрої. Він додав, що розгортання генеративного штучного інтелекту потребуватиме терпіння, оскільки компанія обмірковує, як використовувати та обробляти персональні дані таким чином, щоб це відповідало її зобов'язанням щодо захисту конфіденційності клієнтів.

Якщо ці терміни будуть дотримані, то це означатиме, що Apple може почати впроваджувати функції генеративного ШІ, починаючи з iOS 18 і iPadOS 18 у 2024 році.

Минулого місяця видання The Information повідомляло, що Apple планує інтегрувати великі мовні моделі в Siri, щоб покращити її функціональність, яка вже давно відстає від того, що пропонують у своїх голосових асистентах конкуренти.

Apple працює над чатботом "Apple GPT" і розробляє власні інструменти для створення генеративного ШІ. Але вже у серпні інсайдер Мінг-Чі Куо заявив, що зусилля Apple в галузі генеративного ШІ "значно відстають від своїх конкурентів", тому він вважає, що не варто чекати технологію раніше 2025 чи й пізніше.

Компанія поки уникає згадок про штучний інтелект, заміняючи його на більш нейтральне "машинне навчання".

Крім того, генеральний директор Apple Тім Кук в інтерв'ю Forbes минулого місяця заявив, що компанія "працює над генеративним ШІ вже багато років і провела багато досліджень", але разом із тим вона не поспішає, бо "усвідомлює, що він може бути використаний не за призначенням". Тож розробники намагаються підходити до технології "дуже вдумливо".

Apple буде оновлювати запаковані iPhone прямо в коробках

Як повідомляє видання Mashable, замість того, щоб шукати Wi-Fi й очікувати на оновлення, користувачі зможуть отримати свій гаджет з вже встановленою і налаштованою прошивкою. Для цього Apple розробляє "пропрієтарний пристрій, що нагадує бездротову зарядку".

Персонал магазинів зможе просто помістити впакований iPhone на цей пристрій, який запустить процес оновлення. Це дозволить смартфону автоматично завантажити та встановити останню версію iOS, після чого він знову вимкнеться.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, таке обладнання очікується у магазинах Apple до кінця 2023 року. Поки що залишається незрозумілим, чи будуть аналогічні пристрої доступні в авторизованих роздрібних магазинах, крім Apple Store.