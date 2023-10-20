Apple встроит генеративный ШИ в iPhone и iPad в 2024 году

Apple разрабатывает аналог ChatGPT

Аналитик Haitong International Securities Джефф Пу заявил, что Apple планирует встроить технологии генеративного искусственного интеллекта в iPhone и iPad до конца 2024 года. Это будет аналог ChatGPT, но от самой Apple.

Автор заметки ссылается на собственные источники по цепочке поставок Apple. По его словам, только в 2023 году американская компания развернет несколько сот серверов для обеспечения работы искусственного интеллекта. Еще большее их количество ожидается в следующем

Джефф Пу считает, что Apple предложит сочетание облачного ИИ и так называемого "периферийного ИИ", предусматривающего большую обработку данных на устройстве. Он добавил, что развертывание генеративного искусственного интеллекта потребует терпения, поскольку компания обдумывает, как использовать и обрабатывать персональные данные таким образом, чтобы это соответствовало ее обязательствам по защите конфиденциальности клиентов.

Если эти сроки будут соблюдены, то это означает, что Apple может начать внедрять функции генеративного ИИ, начиная с iOS 18 и iPadOS 18 в 2024 году.

В прошлом месяце издание The Information сообщало, что Apple планирует интегрировать большие языковые модели в Siri, чтобы улучшить ее функциональность, уже давно отстающую от того, что предлагают в своих голосовых ассистентах конкуренты.

Apple работает над чатботом Apple GPT и разрабатывает собственные инструменты для создания генеративного ИИ. Но уже в августе инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что усилия Apple в области генеративного ИИ "значительно отстают от своих конкурентов", поэтому он считает, что не стоит ждать технологию раньше 2025 года и позже.

Компания пока избегает упоминаний об искусственном интеллекте, заменяя его на более нейтральное "машинное обучение".

Кроме того, генеральный директор Apple Тим Кук в интервью Forbes в прошлом месяце заявил, что компания "работает над генеративным ИИ уже много лет и провела много исследований", но вместе с тем она не спешит, поскольку "осознает, что он может быть использован" не по назначению". Так что разработчики пытаются подходить к технологии "очень вдумчиво".

Apple будет обновлять упакованные iPhone прямо в коробках

Как сообщает издание Mashable, вместо того, чтобы искать Wi-Fi и ожидать обновлений, пользователи смогут получить свой гаджет с уже установленной и настроенной прошивкой. Для этого Apple разрабатывает "проприетарное устройство, напоминающее беспроводную зарядку".

Персонал магазинов сможет просто поместить упакованный iPhone в это устройство, которое запустит процесс обновления. Это позволит смартфону автоматически загрузить и установить последнюю версию iOS, после чего он снова выключится.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, такое оборудование ожидается в магазинах Apple до конца 2023 года. Пока что остается непонятным, будут ли аналогичные устройства доступны в авторизованных розничных магазинах, кроме Apple Store.