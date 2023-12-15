Spotify тестирует чатбот для создания плейлистов по текстовым подсказкам

Стриминговый музыкальный сервис Spotify тестирует создание списков воспроизведения с помощью искусственного интеллекта. Пока неизвестно, запустят ли эту функцию официально.

Создание плейлистов в Spotify с помощью ИИ

Один из пользователей TikTok заметил эту функцию и поделился соответствующими скриншотами. В соответствии с ними доступ к функции списков воспроизведения искусственного интеллекта осуществляется на вкладке «Ваша библиотека» в приложении Spotify.

Нажав на кнопку плюс (+) в правом верхнем углу экрана, у пользователей появляется всплывающее меню, а функция списка воспроизведения ИИ является новой опцией под существующими параметрами «Список воспроизведения» и «Смешивание».

В описании этой функции написано «Превратите свои идеи в списки воспроизведения с помощью искусственного интеллекта» и отмечается, что она доступна только на английском языке.

Далее пользователи могут ввести запрос в окно чат-бота ИИ или просмотреть список предложенных запросов, чтобы начать работу. Spotify предлагает «сосредоточиться на работе с инструментальной электроникой», «заполнить тишину фоновой музыкой кафе», «наслаждаться веселыми, оптимистичными и позитивными песнями» и «исследовать нишевый жанр, как Witch House».

Когда новая функция появится на Spotify

Компания подтвердила изданию TechCrunch, что проводит тестирование, но не поделилась подробностями о технологии и ее работе, а также не указала временные рамки запуска.

О разработке новой функции стало известно осенью, она позволит пользователям создавать списки воспроизведения с помощью технологии искусственного интеллекта.