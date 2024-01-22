Армия РФ атаковала производственный объект "Харьковоблэнерго". Уничтожено оборудование

Российские оккупанты нанесли удары по "Харьковоблэнерго"

В результате вражеских обстрелов произошел пожар на производственном объекте АО "Харьковоблэнерго", уничтожено оборудование, — говорится в сообщении. Поделиться

Работники, к счастью, не пострадали. Графики отключений электроэнергии в области не используются.

Кроме того, по информации предприятия, в Донецкой области без электроснабжения остаются 73 населенных пункта. В Херсоне в результате обстрелов около 800 новых обесточений, всего в городе без света остается 4,3 тысяч потребителей, в области — 26 тысяч.

Энергосистема Украины может снова оказаться под ударами РФ

По словам Зайченко, ограничения потребителей также возможны, поскольку ситуация продолжает усложняться.

Неделю назад мы были буквально "на грани". Можно с уверенностью сказать, что до конца зимы так отбалансироваться мы не сможем. Поделиться

Украинская разведка неоднократно заявляла о том, что РФ скапливает ракеты.

Кроме того, не останавливаются поставки в страну-агрессорку вооружения из Южной Кореи, Ирана.

Гарантировать, что не будет блекаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов за скобки, то я не вижу рисков для масштабной системной аварии. Поделиться

Как отмечает Виталий Зайченко, хакерские атаки на Укрэнерго со стороны РФ происходят ежедневно, сотнями.

Однако пока их удается успешно отбивать.