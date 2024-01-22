Армия РФ атаковала производственный объект "Харьковоблэнерго". Уничтожено оборудование
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала производственный объект "Харьковоблэнерго". Уничтожено оборудование

Министерство энергетики Украины
Армия РФ атаковала производственный объект "Харьковоблэнерго". Уничтожено оборудование
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Российская армия атаковала энергетический объект в Харьковской области, уничтожено оборудование.

Российские оккупанты нанесли удары по "Харьковоблэнерго"

В результате вражеских обстрелов произошел пожар на производственном объекте АО "Харьковоблэнерго", уничтожено оборудование, — говорится в сообщении.

Работники, к счастью, не пострадали. Графики отключений электроэнергии в области не используются.

Кроме того, по информации предприятия, в Донецкой области без электроснабжения остаются 73 населенных пункта. В Херсоне в результате обстрелов около 800 новых обесточений, всего в городе без света остается 4,3 тысяч потребителей, в области — 26 тысяч.

Энергосистема Украины может снова оказаться под ударами РФ

По словам Зайченко, ограничения потребителей также возможны, поскольку ситуация продолжает усложняться.

Неделю назад мы были буквально "на грани". Можно с уверенностью сказать, что до конца зимы так отбалансироваться мы не сможем.

Украинская разведка неоднократно заявляла о том, что РФ скапливает ракеты.

Кроме того, не останавливаются поставки в страну-агрессорку вооружения из Южной Кореи, Ирана.

Гарантировать, что не будет блекаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов за скобки, то я не вижу рисков для масштабной системной аварии.

Как отмечает Виталий Зайченко, хакерские атаки на Укрэнерго со стороны РФ происходят ежедневно, сотнями.

Однако пока их удается успешно отбивать.

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