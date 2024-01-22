Армия РФ атаковала производственный объект "Харьковоблэнерго". Уничтожено оборудование

Российская армия атаковала энергетический объект в Харьковской области, уничтожено оборудование.
Российские оккупанты нанесли удары по "Харьковоблэнерго"
Работники, к счастью, не пострадали. Графики отключений электроэнергии в области не используются.
Кроме того, по информации предприятия, в Донецкой области без электроснабжения остаются 73 населенных пункта. В Херсоне в результате обстрелов около 800 новых обесточений, всего в городе без света остается 4,3 тысяч потребителей, в области — 26 тысяч.
Энергосистема Украины может снова оказаться под ударами РФ
По словам Зайченко, ограничения потребителей также возможны, поскольку ситуация продолжает усложняться.
Украинская разведка неоднократно заявляла о том, что РФ скапливает ракеты.
Кроме того, не останавливаются поставки в страну-агрессорку вооружения из Южной Кореи, Ирана.
Как отмечает Виталий Зайченко, хакерские атаки на Укрэнерго со стороны РФ происходят ежедневно, сотнями.
Однако пока их удается успешно отбивать.
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