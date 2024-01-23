Армия РФ в третий раз за день нанесла ракетный удар по Харькову
Категория
Украина
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Армия РФ в третий раз за день нанесла ракетный удар по Харькову

Армия РФ атакует Харьков ракетами
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ в третий раз за 23 января выпустила ракеты по Харькову. В городе раздались мощные взрывы.

Что известно об очередной атаке российских оккупантов по Харькову

Мощные взрывы в городе подтвердил мэр Игорь Терехов.

По информации журналистов "Общественного" в Харькове прогремели по меньшей мере 3 взрыва.

При этом руководитель Харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник проинформировал, что по состоянию на 22:21 вражеских ракет в воздушном пространстве над Харьковской областью уже не было.

Но угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не оставляйте укрытие до отбоя воздушной опасности. Террористы еще раз наносили удары из района Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, - предупредил Мельник.

По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, российские военные преступники третий раз в течение суток нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Харькову

Предварительно – три попадания. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется, - отметил глава ОВА.

По словам мэра Игоря Терехова, российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке.

Никакого военного объекта там нет. Исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура, вроде магазинов, больниц, аптек и т.д. Агресс еще раз за этот день доказывает, что Россия это государство-террорист и прощения ему быть не может, - подчеркнул Терехов.

По данным Терехова, есть информация о 7 пострадавших горожанах, но цифра предварительная. Синегубов пишет, что оккупанты ударили в образовательное учреждение, повреждена жилищная инфраструктура, есть возгорание авто.

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