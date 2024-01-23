Армия РФ в третий раз за день нанесла ракетный удар по Харькову

Преступная армия РФ в третий раз за 23 января выпустила ракеты по Харькову. В городе раздались мощные взрывы.
Что известно об очередной атаке российских оккупантов по Харькову
Мощные взрывы в городе подтвердил мэр Игорь Терехов.
По информации журналистов "Общественного" в Харькове прогремели по меньшей мере 3 взрыва.
При этом руководитель Харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник проинформировал, что по состоянию на 22:21 вражеских ракет в воздушном пространстве над Харьковской областью уже не было.
По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, российские военные преступники третий раз в течение суток нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.
Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Харькову
По словам мэра Игоря Терехова, российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке.
По данным Терехова, есть информация о 7 пострадавших горожанах, но цифра предварительная. Синегубов пишет, что оккупанты ударили в образовательное учреждение, повреждена жилищная инфраструктура, есть возгорание авто.
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