Ввечері 23 січня російські війська обстріляли Харків утретє за добу. Постраждали 9 людей, з них одна дитина.

Обстріл Харкова 23 січня

Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що близько 22:00 ворог обстріляв Київський та Холодногірський райони Харкова. Попередньо — ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Внаслідок удару постраждали 9 людей, з них 1 дитина — 4-річна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано 4 людей — 2 чоловіка, 2 жінки. Стан середній. Поширити

Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв'язку, автомобілі.

Ситуація на Харківщині

Зранку 23 січня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Станом на вечір 23 січня ДСНС повідомляла про 8 загиблих та 60 постраждалих (у тому числі 6 дітей) у місті.

Окупанти поцілили у житлові багатоповерхівки, спричинивши значні пошкодження. Також зруйновано навчальний заклад та інша цивільна інфраструктура.

У Харківській області впродовж доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

РФ завдала авіаційних ударів біля населених пунктів Липці, Козача Лопань Харківського району; Гатище Чугуївського району.

23 січня близько 22:30 окупанти обстріляли село Липці Харківського району. Пошкоджено будівлю пожежного поста, модульний пункт базування екстреної допомоги та автомобіль БШМД, газопровід. Постраждалих немає.

Близько 09:00 ворог завдав удару КАБом по с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено будівлю кафе, магазин. Без постраждалих.

О 20:00 окупанти обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.